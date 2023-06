Los mejores tips para ahorrar batería en tu móvil en verano

Con la llegada de los primeros calores preveraniegos hay un dispositivo que sufre más que nadie, y ese no es otro que tu teléfono. La batería del móvil no trabaja en buenas condiciones cuando el calor es una realidad, por lo que vamos a proporcionarte unos consejos útiles para evitar que la batería dure menos.

Consejos útiles para ahorrar batería

El primer consejo que podemos darte para ahorrar batería en tu móvil es de cajón, dedicarle menos tiempo. ¿Has pensado que puedes desbloquear tu dispositivo del orden de unas 100 veces al día y que gran parte de ella es por puro aburrimiento? Hay que darle el tiempo que precisemos, pero mejor tomar un libro o escuchar música antes que volcar todo nuestro interés en el teléfono.

Tercer consejo, cambia de funda para el verano y pon una delgada y resistente. Las fundas demasiado gruesas retienen mucho calor y esto tiene una incidencia en la vida de la batería del teléfono. Puedes comprar fundas económicas y que no ofrecen mal resultado.

Cuarto consejo, apaga el teléfono cuando sepas que no lo vas a usar. Por ejemplo, si tener el teléfono apagado de noche no te compromete, lo mejor es hacerlo. No solo por cuestión de batería, sino por tranquilidad mental. Desde que lo hago puedo decir que hasta duermo mejor.

Quinto consejo, si tu móvil tiene pantalla AMOLED lo mejor es que busques un fondo negro. La razón es muy simple, en estas pantallas, cada pixel de color negro es un pixel que no se enciende. Por tanto, el consumo de batería decae y la autónomía se prolonga.

Sexto consejo, haz un uso inteligente del Modo Avión. ¿Vas a la playa y te queda un exiguo 20 %? El Modo Avión es ideal para esos momentos en los que no el móvil no va a ser usado, como por ejemplo, cuando te bañas. El Modo Avión anula todos los receptores de tu dispositivo y deja el consumo de batería a ralentí.

Séptimo consejo, si no vas a usar el bluetooth lo mejor es que lo desconectes. En muchos dispositivos se activa por defecto, pero si no usas un smartwatch ni nada más con ese teléfono, no tiene sentido dejarlo conectado. Una tecnología muy útil, pero gastona.

Finalizamos con un consejo a largo plazo. Que la batería del móvil dure tiempo en buen estado es cuestión de adoptar buenos hábitos de carga. Por ejemplo, olvídate de dejar cargando el teléfono toda la noche. Ponlo a cargar antes de que su nivel de batería baje del 20 % y desconéctalo antes de llegar al 100%, a partir del 80 % es una buena opción. Y sobre todo, y aunque cueste hacerlo, quítale la funda para cargarlo. Evitarás que se concentre el calor y que este degrade a la larga la batería.

Con estos consejos podrás aumentar la duración de la vida de la batería del móvil. Algo que para estas épocas en las que el calor va a apretar siempre viene bien.