Los juegos para dispositivos móviles siempre son un gran aliciente. Nos ayudan a matar el tiempo en momentos de aburrimiento y nos dan algo de vidilla cuando lo necesitamos. Esta selección de 5 juegos para móviles de Apple y Android que han funcionado muy bien en 2021 es la que debes descargar antes de que acabe el año.

5 juegos para móvil para despedir 2021

Among Us

Se puede decir que este jueves ha sido una auténtica sensación de este 2021. Buena prueba de ello es la gran cantidad de descargas con las que cuenta, y que es además gratuito. Si no lo conoces, lo mejor es que le eches un vistazo lo antes posible, seguro que te enganchas a él.

Descargar en iOS y en Android

Asphalt 9 Legends

Las carreras de coches por los lugares más alucinantes es siempre un gran aliciente. Ponte al volante de los coches más potentes y a los que puedes ir añadiendo características. No te va a defraudar, además, está muy bien conseguido en todos los aspectos. Un must have en toda regla.

Descargar en iOS y en Android

Call of Duty: Mobile

Si tienes agallas de acero y la posibilidad d demostrarlo, no cabe duda de que Call of Duty es para ti. Accede a multitud de armas y juega on line con quien desees. La calidad de una consola llevada a tu dispositivo móvil, por lo que las sensaciones son únicas. Todo un juegazo que no puede faltar en tu móvil.

Descargar en iOS y en Android

Legends of Runeterra

Juego de cartas en el que la destreza es el factor más importante que otra cosa. Tienes acceso a cartas de nueve regiones diferentes: Demacia, Noxus, Freljord, Piltover y Zaun, Jonia, Targon, Shurima, las Islas de la Sombra y Ciudad de Bandle. ¿Te animas a probarlo?

Descargar en iOS y en Android

Brawl Stars

La diversión es el leit motiv de este juego, en el que las partidas online dan lugar a momentos irrepetibles. Demuestra tu habilidad frente a tus contrincantes. Completa misiones, abre las cajas brawl y gana gemas para ser el líder. Brawl Stars es uno de esos juegos que se hacen imprescindibles.

Descargar en iOS y en Android

Estos 5 juegos para móvil deben estar en tu dispositivo antes de que acabe 2021. Ideales para que puedas pasar unos buenos ratos de diversión y demostrar tus habilidades. ¡Son unos grandes desarrollos que no te van a defraudar!