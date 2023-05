Una caída a nivel mundial de Google ha dejado inoperativo a su motor de búsqueda en Internet, la plataforma Youtube o el servicio de correo electrónico Gmail sobre las 21:00 horas de este viernes, según ha detectado el portal Downdetector.

La incidencia ha dejado a sus usuarios sin poder acceder a los servicios de Google, que también sufrió una leve caída a primera hora de la mañana de este viernes.

La caída ha dejado sin actividad al buscador de Google. Por ello, los usuarios del potente buscador tuvieron que recurrir a la competencia para averiguar qué ocurría, como Bing, de la empresa Microsoft.

«Google se ha caído. Ninguna de los sitios web o apps funcionan. Youtube, Gamil tampoco. Ninguno de los motores de búsqueda responde. Creo que es la primera vez en 20 años del buscador de Internet que veo esto», se quejaba un usuario en redes sociales.

#Google is completely down. None of the websites/apps are working. Youtube's out, Gmail too. Even the search engine doesn't respond. I think it's the first time in 20 years of browsing the internet that I see that.

— RJ (@Romtin_) May 5, 2023