GEEKOM Mini Air 12: el mini PC que destaca por su versatilidad

La marga GEEKOM lleva tiempo produciendo dispositivos que nos pueden ayudar tanto en ambientes empresariales como domésticos. En más de una ocasión hemos analizado productos de esta marca, y hoy hacemos lo propio con un pequeño ordenador que esconde bastante en su interior, y que cuenta con los requisitos necesarios para convertirse en una buena elección si deseas renovar tu equipo y ya cuentas con una pantalla y periféricos. Así es el GEEKOM Mini Air 12, un pequeño gigante que lleva la informática allá donde desees.

GEEKOM Mini Air 12: una grata sorpresa

Muchas personas piensan que encontrar un ordenador económico pasa por hacer una búsqueda intensa y tener que dejarse una cifra superior a los 500 €. En este caso, nos encontramos con un mini PC que puedes utilizar si ya cuentas con una pantalla, por lo que el ahorro será considerable. Antes de nada, estas son las características de este pequeño ordenador, que tal y como se puede comprobar, viene muy bien equipado.

Intel Alder Lake N100 de cuatro núcleos.

Gráficos integrados Intel UHD 12.

Windows 11 instalado.

16 GB de memoria RAM DDR5.

512 GB memoria SSD ampliable a 2 TB.

3 x USB 3.2 Gen2.

2 x USB – C.

1 x Mini DisplayPort 1.4.

1 X HDMI 2.0.

1 X Ethernet.

Jack auriculares.

Bluetooth 5.2.

WiFi 6E.

117 x 112 x 34,2 mm y 498 gramos de peso

Impresiones del Mini Air 12

Como es habitual en la marca, la presentación del producto es impecable, incluyendo transformador de corriente, el soporte VESA y el cable HDMI. La puesta en marcha es extremadamente sencilla, bastarán unos minutos para configurar tu cuenta de Windows y ponerse manos a la obra.

En este ordenador, la marca optado por una gama económica de procesadores, concretamente Intel Alder Lake N100 de 12ª generación y de de cuatro núcleos. Sin embargo, hacer referencia a que se trata de un procesador económico, no quiere decir que ofrezca un rendimiento malo. Para un usuario estándar tiene más que suficiente a la hora de utilizarlo en sus tareas habituales, ya que puedes realizar cualquier tipo de actividad sin que se resienta.

En las pruebas que ha venido realizando, no me he encontrado con ningún tipo de problema a la hora de navegar por Internet, hacer correr Office, o bien, utilizar algunas aplicaciones más exigentes como las de edición de foto y video. Por esa razón, a no ser que tengas unas necesidades mucho más exigentes, el Mini Air 12 es un equipo adecuado para la gran mayoría de usuarios. El único apartado en el que este equipo demuestra algún tipo de carencia es obviamente el del gaming. Pero, obviamente, no se trata de un equipo que esté pensado para estas características. Su inspiración es claramente doméstica o de ámbito corporativo.

Abundantes y diversas conexiones

A la hora de utilizar un equipo, los usuarios agradecen que los fabricantes incorporen la mayor cantidad de conexiones posibles. En este caso, este equipo cuenta con una amplia gama de ellas para poder conectar todo aquello que desees. en mi caso, lo he estado probando conectado directamente a Internet mediante la entrada RJ 45, utilizando la HDMI para una pantalla, y conectando un disco duro externo y un hub. Así pues, la marca ha hecho un excelente diseño a la hora de incluir toda esta variedad de conexiones para no echar nada en falta.

El Mini Air 12 admite hasta 3 pantallas con resolución 8K, por tanto, puedes tenerlo perfectamente conectado a la vez en tu pantalla para trabajar y en tu televisor, ya que este dispositivo también puede utilizarse como un perfecto centro multimedia para poder disfrutar de todos tus contenidos.

La inclusión de WiFi 6E se perfila como muy interesante, ya que cada vez son malos usuarios que optan por un router que tenga esto protocolo y así poder aprovechar al máximo su conexión. Un detalle sorprendente para un producto de estas características y precio.

Diseño compacto

Los mini PC se caracterizan por un pequeño tamaño, y en este caso, la marca atado por un dispositivo cuadrangular de casi medio kilo de peso. Apenas ocupa espacio en tu mesa de trabajo, pero si tu pantalla cuenta con la posibilidad de instalar el soporte VESA vas a liberar ese espacio. La instalación del soporte es extremadamente sencilla y el dispositivo queda perfectamente anclado. El color negro elegido para los acabados hace desde este equipo un producto muy elegante.

En el caso de que el equipo vaya a estar sobre la mesa, la estabilidad es máxima gracias a los cuatros soportes de goma que impide que el dispositivo se mueva de su lugar.

La sorpresa

Hay algo que me ha llamado poderosamente la atención a la hora de utilizar Mini Air 12. Se trata de un equipo extremadamente silencioso, en ningún momento escuchas el ventilador ponerse en marcha. Es algo que valoro de manera muy positiva, y que demuestra que este equipo tiene un perfecto equilibro entre buen rendimiento y operatividad.

Precio

El GEEKOM Min Air 12 se encuentra disponible en la web del fabricante, teniendo un precio de 280 €. Se introduces el código OOAIR12, tendrás un descuento adicional de 30 € en el precio final, siendo los gastos de envío gratuito. También puedes encontrarlo en Amazon, y si aplicas el código 24OOAIR12, tendrás un 10 % de descuento.