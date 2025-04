Expertos en ciberseguridad lanzan la alerta: compartir tu ubicación en tiempo real es más peligroso de lo que crees

Compartir la ubicación en tiempo real tiene sus peligros y son reales. Expertos en ciberseguridad se han pronunciado sobre las posibles consecuencias de dar información sobre tu paradero tanto a las aplicaciones que lo demandan en ocasiones como a los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp. Consulta en este artículo todos los inconvenientes de compartir la ubicación a tiempo real con tu teléfono móvil.

En la era de las nuevas tecnologías, los smartphones se han convertido en herramientas para poder localizar a las personas. Hay ocasiones en que esto sirve para tener resultados positivos, como puede ser en caso de una desaparición, pero hay otras situaciones en las que no es recomendable utilizar esta ubicación en tiempo real.

Compartir la ubicación en tiempo real es una opción que permite el servicio de mensajería instantánea WhatsApp y que puedes utilizar con cualquiera de tus contactos que deseen conocer tu posición en tiempo real. Esto también lo solicitan algunas aplicaciones, en mayor medida las que ofrecen un servicio de movilidad, para conocer la ubicación de las personas que han dado el consentimiento para que otras apps, como Google Maps o Tinder, accedan a tu ubicación en tiempo real.

Los peligros de la ubicación en tiempo real

A los expertos en ciberseguridad se les acumula el trabajo ante la ola de estafas virtuales, con el phishing y skimming como principales tácticas para vaciar las cuentas bancarias de las víctimas en cuestión de minutos. Si en los últimos días has recibido un mensaje de texto o correo electrónico sospechoso con un link, debes saber que estás sufriendo un ataque de phishing y nunca tendrás que pulsar este enlace. Si no, tu dinero se puede ir de la cuenta en un visto y no visto.

Estas estafas también obligan a llevar precaución a la hora de retirar dinero en efectivo de un cajero automático de un banco, ya que este es el lugar en el que los ciberdelincuentes colocan los denominados skimmers. Estos son dispositivos como lectores de tarjeta, cámaras o teclados falsos que son ubicados en la zona de retiro de dinero con el objetivo de acceder al número PIN y los datos de la tarjeta del cliente. Esta táctica también es tendencia en el año 2025.

Otra de las grandes afrentas de los expertos en ciberseguridad tiene que ver con la opción de compartir la ubicación en tiempo real que está tan de moda y se ha puesto en los últimos tiempos. Utilizar esta herramienta conlleva ciertos peligros que tienen que ver con la seguridad y la privacidad de las personas.

Una persona que comparta la ubicación en tiempo real se expone a una posible suplantación de identidad por parte de los ciberdelincuentes e incluso conlleva un riesgo en cuanto a la integridad física de la persona. Los ciberdelincuentes también pueden aprovechar esta herramienta para la extorsión, el acoso o incluso un robo.

«Existe la posibilidad de que los ladrones sepan que no se está en casa y aprovechen la oportunidad para ir a robar al usuario», dice Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software, en declaraciones que recoge 20Minutos. «Permite crear perfiles detallados de los movimientos y hábitos, analizando patrones para ofrecer servicios personalizados», afirman desde Kaspersky sobre otro de los grandes problemas de compartir la ubicación en tiempo real: poner los datos a disposición de las empresas para generar perfiles relacionados con anuncios u otros estudios.

Por ello, uno de los grandes consejos tiene que ver con compartir la ubicación sólo para las personas que sean de tu extrema confianza. En caso de realizar esta acción, también habrá que limitar el tiempo de uso para evitar posibles problemas de hackeos con ciberdelincuentes que accedan a este código para obtener una información. Para descartar que estés compartiendo la ubicación con otras empresas, también es aconsejable revisar y ajustar los permisos de privacidad de cada aplicación que haya podido acceder a tus datos. Los expertos también dejan claro que sólo habrá que compartir la ubicación con empresas que realmente la necesitan, como Uber o Cabify, para presentar unos servicios y durante un tiempo determinado.