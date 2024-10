Consigue que tus dispositivos electrónicos duren más con estos consejos

Nuestros dispositivos electrónicos son aliados en nuestro día a día, y por esa razón, aplicar los cuidados correspondientes ayuda a maximizar su vida útil. En ocasiones, ya sea por descuido, prisa o desconocimiento, no proporcionamos lo mejor para nuestros aparatos. Estos son los consejos que debes tener en cuenta para cuidar mucho mejor de tus dispositivos electrónicos.

Cuida bien de ellos y durarán más

Uno de los elementos críticos de cualquier dispositivo es la batería, y, de momento, no tenemos la tecnología necesaria para disponer de baterías que no se degraden. Por esa razón, podemos aplicar estos consejos para que esta parte tan sensible retrase su desgaste.

Por ejemplo, hay que evitar las temperaturas extremas, tanto elevadas como bajas. Mantener nuestros dispositivos en un ambiente moderado, alrededor de los 20 °C, ayudará a que la batería dé lo mejor de sí.

Igualmente, debemos empezar a desechar algunos hábitos que no tienen sentido, como dejar cargando nuestro dispositivo al máximo. Mantener la carga entre el 20 % y el 80 % siempre será una buena opción; incluso es probable que tu teléfono cuente con un sistema para limitar la carga. Evita también, siempre que sea posible, bajar del 20 %.

Por supuesto, los cables y cargadores deben contar con la calidad necesaria para que el flujo de electrones siempre sea constante. Revisa el artículo que escribí hace un par de días sobre este asunto: no trates de ahorrar en un aspecto tan crítico como el de la carga de tu dispositivo. Este es uno de los mejores consejos para cuidar de tus dispositivos electrónicos.

Apps y programas

En cuanto al software, mantener el sistema operativo actualizado ayuda a que el rendimiento sea el mejor y a que la seguridad no se vea comprometida. Saltarse las actualizaciones puede terminar teniendo un efecto muy negativo en cualquier dispositivo, ya que este se vuelve mucho más lento.

Es conveniente que de vez en cuando revises las aplicaciones que tienes instaladas y no estás utilizando, así como los archivos. Acumulamos gran cantidad de ellos que no sirven para nada y que, si deseas conservarlos, podrían estar almacenados en la nube.

En el caso de los ordenadores, revisa periódicamente los archivos temporales que tampoco son necesarios. Tanto en Windows como en Mac cuentas con programas que te ayudan a mantener en buen estado tu equipo.

La limpieza física importa

Finalmente, la limpieza tiene un efecto muy importante a la hora de cuidar nuestros dispositivos electrónicos. El polvo puede llegar a bloquear las rejillas de ventilación de un ordenador portátil, provocando un sobrecalentamiento. Bastará con un cepillo de cerdas suaves o un envase de aire comprimido para ir limpiando estos espacios, además del polvo que se acumula en los teclados.

Igualmente, a la hora de limpiar las pantallas o el dispositivo en sí, nunca debemos aplicar el producto directamente sobre él, sino en un paño de microfibra suave. No vale cualquier producto para limpiar: evita los productos habituales para la limpieza doméstica y usa alcohol isopropílico. Es caro, pero merece la pena.

Por último, date el placer de apagar tu teléfono móvil, aunque sea durante unos minutos. Conozco a muchísimas personas que no recuerdan cuándo fue la última vez que apagaron el teléfono. No es que al dispositivo le vaya a pasar algo por no apagarlo, pero hacerlo soluciona muchos errores de funcionamiento y ayuda a mejorar el rendimiento. Además, nos libera de esa sensación permanente de que nuestro aparato está siempre encendido.

Estos sencillos consejos para cuidar tus dispositivos electrónicos merecen la pena llevarlos a cabo, ya que el único efecto que producen es positivo y nos permiten disfrutar de nuestras inversiones por más tiempo.