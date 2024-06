Las compras electrónicas son una realidad que sean impuestos, y para mayor comodidad guardamos los datos bancarios en nuestros móviles y ordenadores. Hoy te voy a enseñar cómo tener bajo control tus tarjetas bancarias en un Mac, para ello haremos uso del navegador nativo Safari. Te enseñaré a eliminar alguna tarjeta que tengas introducida y ya esté caducada o bien, conocer los datos como la numeración.

Tus tarjetas bancarias siempre a mano

Por comodidad y practicidad, guardamos la numeración de nuestras tarjetas bancarias en el equipo para no tener que introducir los datos de manera manual, cada vez que deseemos realizar una compra. A pesar de que todavía existen muchas reticencias, el almacenamiento de tarjetas bancarias en tu ordenador es un proceso seguro, por tanto, no debes temer nada. Pero quizás te interese conocer todo lo que puedes hacer con tus tarjetas bancarias en un Mac. Quizás desees saber si tienes alguna tarjeta bancaria, que ya no utilices o esté caducada y vayas a eliminarla. Te muestro cómo se hace.

En primer lugar, abre el navegador Safari vete a la esquina superior izquierda y pulsa en Safari, posteriormente, pulsa en Ajustes.

Una vez que lo hayas hecho, se abrirá una ventana emergente y deberás ir a Autorrelleno. En ella se muestran todos los formularios de las páginas web en las cuales tus datos se van a rellenar de manera automática para no tener que hacerlo de nuevo a mano. Verás que la tercera opción es la de las tarjetas de crédito. Pulsa sobre Editar.

Ahora te pedirá que por seguridad introduzcas la contraseña que empleas para activar tu Mac. Es una medida extra que impide que las tarjetas de crédito o débito queden a la vista de cualquier usuario del ordenador.

Finalmente, aparece otra pequeña ventana emergente con la tarjetas bancarias que tienes guardadas en tu Mac. Si pinchas sobre cada una de ellas podrás ver los datos, que como medida de seguridad aparecen punteados. Pero si haces una pulsación sobre el número de la tarjeta o el código de seguridad, se desvelarán. En cualquier momento puedes añadir o eliminar la tarjeta que desees, imagina que tienes alguna ya caducada en ese listado. Simplemente debes pinchar con el ratón sobre ella y pulsar sobre el signo (-) que tienes justo debajo. De esta manera, la tarjeta queda totalmente eliminada de tu ordenador.

Este sistema tan sencillo te permite tener bajo control todas las tarjetas bancarias que tienes almacenadas en tu Mac. Haz esto de vez en cuando porque puede que haya alguna tarjeta que ya haya caducado y esté ahí ocupando un lugar que ya no le pertenece.