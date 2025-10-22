Un chico se encuentra seis SSD Samsung de 1TB cada uno en un contenedor de basura: ahora tiene 6TB gratis para descargar todos sus juegos de Steam

Un hallazgo así no pasa todos los días: seis SSD en perfecto estado aparente, rescatados literalmente de la basura. A cualquiera le suena eso de acumular piezas viejas de PC y, cuando llega la actualización, tirar de armario… o de contenedor. Un usuario de Reddit, u/DogeBoi6, se topó con seis Samsung 850 Pro de 1 TB y ya piensa en darles un uso claro y bastante cotidiano: descargar toda su biblioteca de Steam. En conjunto, son 6 TB de almacenamiento que le han salido por cero euros, que no está nada mal. El origen de las unidades es desconocido y algunos en Reddit apuntan a que podrían venir de un servidor con uso intensivo. Aun así, el propio buscador asegura que no guardará nada importante en ellas, así que, si fallan, no habrá drama.

¿Qué encontró exactamente y para qué lo quiere?

Según su publicación, u/DogeBoi6 recuperó seis SSD Samsung 850 Pro de 1 TB cada uno de un contenedor, lo que suma 6 TB de capacidad. Son unidades lanzadas en 2014, así que podrían tener más de una década a sus espaldas.

El plan es práctico: usarlas para descargar toda su biblioteca de Steam. Además, el usuario indica que no almacenará nada crítico, por lo que un posible fallo no le supondría una pérdida relevante.

¿De dónde podrían salir estas unidades y cuánta vida útil les queda?

No hay datos sobre el origen exacto. Algunos comentarios en Reddit sugieren que habrían formado parte de un servidor y que, por tanto, podrían haber soportado un uso intensivo antes de acabar en la basura.

Este detalle, unido a su antigüedad (Samsung las lanzó en 2014), invita a la prudencia. Por eso, antes de confiarles información sensible, lo razonable es revisar su estado y prepararlas para empezar de cero.

¿Son de fiar los Samsung 850 Pro rescatados del contenedor?

El Samsung 850 Pro tiene fama de resistente. De hecho, una reseña de Tom’s Hardware señaló en su momento que ofrecía la mayor velocidad disponible en una conexión SATA. Además, venían con una garantía de 10 años o 150 TBW (es decir, el volumen total de datos que la unidad está diseñada para admitir escritos a lo largo de su vida útil), señales claras de confianza en su rendimiento y longevidad.

Ahora bien, es muy probable que las unidades halladas por este usuario ya no estén cubiertas por esa garantía. Por tanto, la recomendación práctica es usarlas con cabeza: para juegos, copias no esenciales o contenidos prescindibles, y siempre con un plan B.

¿Qué puedes hacer si tú encuentras algo parecido? Pasos sencillos

Encontrar 6 TB gratis es tentador. Y, por si te ocurre algo similar, hay una forma sensata de poner en marcha esas unidades sin jugártela más de la cuenta.

Descarga una herramienta para comprobar su estado general.

Borra por completo el contenido de las unidades.

Prepáralas para empezar de cero antes de usarlas.

Evita guardar información importante si dudas de su historial.

Con esto, reduces riesgos y te aseguras un comienzo limpio. Por tanto, si alguna falla, el daño será mínimo y habrás exprimido ese almacenamiento gratuito sin sustos innecesarios.

¿Merece la pena rebuscar en la basura en busca de hardware?

La respuesta corta es no: no deberías ir a la caza de equipos nuevos entre desechos. Sin embargo, si un día te topas con componentes aparentemente sanos, tirarlos otra vez también da pena, sobre todo cuando puedes darles una segunda vida con un poco de limpieza y sentido común.

Se han salvado del desperdicio piezas de calidad de todo tipo: desde un viejo PC para juegos que aún puede con títulos ligeros hasta un prototipo de RTX 4090 Ti que, en teoría, no debía haberse visto. En consecuencia, si la suerte te sonríe, desempolva, revisa y alarga la vida útil del hardware… siempre con prudencia y sin guardar nada irremplazable.