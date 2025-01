ChatGPT está caído en todo el mundo y unos hackers se lo atribuyen

Desde mediodía, ChatGPT está caído en todo el mundo. La popular aplicación de inteligencia artificial, utilizada en multitud de sectores, no funciona y hay un grupo de hackers que se ha atribuido un ataque, aunque esto no está confirmado.

Tanto si utiliza en la aplicación, como si accedes a través del navegador, podrás comprobar que no hay ningún tipo de resultado. Es más, desde un navegador web aparece este mensaje al cabo de unos segundos, es señal de equivocar de que el servicio está caído.

Tal y como se puede ver en el perfil de la red social X de HackManac, un grupo de hackers de Oriente medio podría estar detrás de la caída de Chat GPT en todo el mundo. Sin embargo, esto no está del todo confirmado, ya que se podrían estar atribuyendo algo que no les corresponde.

The hacktivist group MR HANZA claims that "ChatGPT app and its official website are currently under attack as part of international cyber operations"

For now we cannot verify the authenticity of these claims pic.twitter.com/1Jh2k68G5Q

