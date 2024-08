BOOX lanza el Go 6”, un eReader de bolsillo con tecnología eInk de última generación

BOOX acaba de anunciar su nuevo mini eReader de 6 pulgadas, el Go 6”, que se une a la destacada serie Go. Este dispositivo compacto y ligero incorpora una pantalla eInk de última generación, un sistema operativo Android con acceso a Google Play Store, y múltiples características diseñadas para optimizar la experiencia de lectura. Su lanzamiento es un estímulo en el mercado de eReaders, ya que ofrece una combinación de portabilidad, versatilidad y tecnología avanzada.

La nueva generación de pantallas eInk

El aspecto más destacado del Go 6” es su pantalla de tinta electrónica Carta 1300, que establece un nuevo estándar en calidad visual. Este panel monocromático, mejorado respecto a versiones anteriores, ofrece una mayor nitidez, con negros más profundos y blancos más brillantes. Esta mejora visual proporciona una experiencia de lectura más cercana a la de un libro físico, reduciendo el cansancio visual incluso en sesiones prolongadas. Comparado con modelos anteriores, el Go 6” no solo mejora la claridad del texto, sino que también optimiza el rendimiento en condiciones de luz variable, lo que lo convierte en un compañero ideal para leer tanto en interiores como al aire libre.

Diseño portátil para la lectura en cualquier lugar

Con un grosor de apenas 6,8 mm y un peso de solo 160 gramos, el Go 6” está diseñado para ser un dispositivo portátil que puede llevarse cómodamente en el bolsillo, un bolso o una mochila. Su diseño compacto lo hace perfecto para aquellos que disfrutan de la lectura sobre la marcha, ya que no ocupa espacio ni añade peso significativo. A pesar de su tamaño reducido, el Go 6” ofrece todas las prestaciones de un eReader de alta gama, asegurando una experiencia de usuario completa sin comprometer la comodidad.

Versatilidad y personalización sin límites

El Go 6” destaca por su hardware y su versatilidad en cuanto a software. Incluye de serie la aplicación NeoReader, una herramienta que permite abrir y gestionar hasta 20 formatos de documentos diferentes. Esta aplicación facilita la personalización de la lectura, permitiendo a los usuarios resaltar, anotar y ajustar los textos según sus preferencias. Además, el sistema operativo Android de BOOX, que recibe actualizaciones periódicas, ofrece funciones adicionales como BOOXDrop y AI Assistant. La última actualización del firmware ha mejorado la interfaz de usuario, que ahora es más elegante y minimalista, permitiendo a los usuarios elegir entre un modo claro y uno oscuro para adaptar el entorno de lectura a sus necesidades.

La integración con la tienda Google Play Store amplía las posibilidades del nuevo dispositivo Go 6”, permitiendo a los usuarios descargar sus aplicaciones favoritas para la lectura, la navegación web o música. Esta plataforma abierta ofrece una flexibilidad que no se encuentra en muchos otros eReaders del mercado, haciendo que el dispositivo sea más que un simple lector de libros electrónicos.

Rendimiento y durabilidad

El BOOX Go 6” está equipado con un hardware robusto que asegura un rendimiento fluido y una larga vida útil. El dispositivo cuenta con un potente chip de ocho núcleos que garantiza un paso de páginas rápido y el lanzamiento de aplicaciones sin retrasos. Además, su batería de larga duración, combinada con la tecnología eInk, permite disfrutar de días de lectura con una sola carga.

Para aquellos que necesitan espacio adicional para su biblioteca digital, el Go 6” incluye una ranura para tarjetas microSD, que permite expandir el almacenamiento del dispositivo. Esta característica asegura que los usuarios puedan llevar consigo una amplia colección de libros sin preocuparse por el espacio.

El nuevo eReader BOOX Go 6” con pantalla Carta 1300 ya está disponible para su compra a un precio de 169,99€, ofreciendo una solución de lectura de alta calidad, duradera y adaptable a las necesidades del lector moderno.