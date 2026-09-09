La Apple Store cierra horas antes del gran anuncio que prepara Apple esta tarde

La Apple Store ha colgado a las 13.00 horas, el cartel de «Enseguida volvemos», el mismo gesto que la compañía repite antes de sus grandes citas. La tienda permanecerá así hasta que arranque Surprise and Shine, el evento con el que Apple suele abrir la temporada de nuevos iPhone, esta tarde a las 19.00 horas en la España peninsular (18.00 en Canarias).

El cartel que Apple no enseña por casualidad

Apple lleva más de una década haciendo lo mismo antes de sus citas importantes, desde las keynotes de la WWDC hasta la puesta de largo de un nuevo iPhone. La tienda necesita esas horas para preparar el terreno. Cuando vuelve a abrir, ya incluye los productos anunciados, sus precios y las fechas en las que empezarán a reservarse o a llegar a las tiendas físicas.

Por eso, para buena parte de la comunidad que sigue a Apple de cerca, ese cartel funciona como el primer spoiler de la tarde. Antes de que aparezca John Ternus en escena, la propia tienda ya ha confirmado que el cambio está en marcha.

El plegable que es la estrella ante el iPhone 18

El nombre del evento encaja con lo que se espera que ocurra esta noche. Según las filtraciones que se han ido acumulando durante el verano, Apple presentaría junto al iPhone 18 Pro su primer modelo plegable, conocido de forma extraoficial como iPhone Ultra.

Se hablaría de un diseño tipo libro, con una pantalla exterior de en torno a las 5,5 pulgadas y una interior de casi 7,8 al desplegarse. El grosor, según estas mismas filtraciones, rondaría los 4,5 milímetros abierto y los 9 milímetros cerrado, cifras que lo situarían entre los plegables más finos del mercado si se confirman esta noche.

El precio manejado por varias filtraciones estadounidenses arrancaría en los 2.000 dólares, una cifra que lo convertiría en el iPhone más caro jamás vendido con diferencia. Es un dato que procede de medios especializados y no de Apple, así que el precio real en euros habrá que confirmarlo cuando la compañía lo anuncie.

Junto al plegable, el iPhone 18 Pro y el Pro Max repetirían gran parte del diseño de la generación anterior, aunque con nuevos acabados de color y una cámara con apertura variable, una función hasta ahora reservada a cámaras réflex que Apple llevaría por primera vez a un smartphone.

Relojes, auriculares y otros protagonistas secundarios

El evento también dejaría hueco al Apple Watch Series 12 y al Watch Ultra 3, con procesadores actualizados y, según los rumores, una función de monitorización continua del ritmo cardíaco. Los cambios de diseño, de confirmarse las filtraciones, serían mínimos.

A los AirPods les tocaría renovar el chip, con un salto al H3 que promete mejor autonomía y una conexión más estable. Se especula además con un altavoz inteligente con pantalla e integración de Siri, aunque esta es la parte del encargo con menos consistencia entre las filtraciones.

Cómo seguir el evento de esta tarde

Surprise and Shine se puede ver en directo desde la web de Apple y desde su canal de YouTube a partir de las 19.00 horas. La tienda online seguirá cerrada hasta entonces, y todo apunta a que reabrirá minutos después de que termine la retransmisión, ya con el catálogo actualizado.