El tiempo pasa muy rápido, y quienes ya tenemos unos años recordamos el carnet de conducir como un cartón rosa que se plegaba en tres. Este modelo, además de muy incómodo, era bastante fácil de falsificar. En su afán por modernizarse, ahora es posible que lleves tu carnet de conducir dentro de la aplicación móvil de la dirección general de tráfico. He de decir que ya llevo un carnet menos en mi cartera y lo muestro siempre que me es requerido desde mi propio teléfono móvil. Te indico cómo puedes hacer para que tener el carnet de conducir con validez de legal en tu teléfono sea una realidad.

El carnet de conducir en formato app

Probablemente te estés preguntando si, además de llevarlo dentro de la aplicación, es necesario llevarlo en formato físico. En absoluto, si lo llevas dentro de la aplicación no tienes porque tenerlo duplicado dentro de tu cartera, porque si alguna autoridad de tráfico te lo requiere en carretera, ellos son quienes deben disponer los medios adecuados para poder leer adecuadamente el carnet. Eso sí, no vayas a cometer el olvido de salir a conducir y no tener batería en el teléfono. La solución siempre es muy simple, un cargador de mechero y un cable que sea capaz de cargar tu dispositivo

La aplicación que se encarga de dar formato a tu carnet de conducir es miDGT, la aplicación de la Dirección General de Tráfico y que puedes descargar para sistema operativo Android y iOS. Una vez que ya la tengas instalada en el teléfono, deberás tener identificarte en el sistema [email protected] , lo que posibilitará que registrando tus datos personales aparezca automáticamente tu permiso de conducir en la aplicación.

Es exactamente el mismo que llevas actualmente en la cartera, pero el formato digital. En el caso de que te sea requerido, el agente de la autoridad pasará el código QR que hayas generado desde la misma app por un lector, para así poder identificarte.

Ahora bien, debes tener en cuenta solamente una cosa. Llevar el carnet de conducir en formato app es solamente válido para España, por lo que si vives en una región fronteriza o vas a viajar al extranjero, lo mejor es que también lleves el carnet físico contigo, ya que es un agente de la autoridad de ese país no podrá leer tu carnet desde la aplicación oficial de la Dirección General de Tráfico.

Así es como he conseguido librarme de un objeto más de mi cartera y subirme al carro digital. Si lo deseas, también puedes hacer lo mismo ir en consonancia con los tiempos que estamos viviendo. Por lo demás, recuerda siempre llevar la documentación necesaria de tu vehículo para evitar cualquier solución. Y sobre todo, no olvides nunca ponerte el cinturón, evitarás problemas en caso de accidente y cuantiosas multas.