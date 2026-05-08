Adiós a los avatares de WhatsApp: Meta confirma la retirada de su función estrella a los usuarios de Android y iPhone

Meta eliminará de forma progresiva los avatares de WhatsApp. Cuatro años después de haber ofrecido esta herramienta a los usuarios, la empresa de Mark Zuckerberg ha decidido poner fin a uno de los elementos más característicos de la aplicación que no habían despertado el interés necesario entre los miles de millones de usuarios que utilizan cada día una de las apps más famosas del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la eliminación de los avatares de WhatsApp.

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares del mundo y por ello Meta está en constante renovación con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios. La empresa americana informó recientemente de que en los primeros meses de 2026 contaba con más de 3.000 millones de usuarios activos mensuales y estos guarismos requieren de un buen servicio a nivel global. Por ello, el juego entre el ensayo y el error es constante entre los dirigentes que manejan esta herramienta.

Una de las últimas novedades que tienen que ver con WhatsApp es la eliminación progresiva de los avatares para los móviles iPhone y Android. Meta ha confirmado que dirá adiós a esta herramienta después de comprobar que no había generado el interés necesario entre sus miles de millones de usuarios. De esta forma, se quitará esta opción en el teclado de los teléfonos móviles, permitiendo guardar los viejos avatares creados por los usuarios.

WhatsApp y el adiós a los avatares

WhatsApp apostó por los famosos avatares en el año 2022, ofreciendo a sus usuarios una representación digital de uno mismo, pudiendo seleccionar rasgos, peinados o atuendos. Esta opción permitiría compartir con los contactos estas imágenes y también añadirlas como imagen de perfil. Por los resultados que manejan en Meta, esto parece que sacudió a las personas en un principio, pero poco a poco fue decayendo.

WaBetaInfo es la web especializada que ha informado de la eliminación de los avatares por parte de WhatsApp y esta página también ha informado que en los últimos años desde Meta también han hecho cosas para intentar seducir a los usuarios. Por ello, este medio informa que la empresa «perfeccionó su estilo visual y amplió la gama de opciones para personalizar los avatares» y también «lanzó una función que permite a los usuarios generar stickers personalizados para sus chats».

«Con estas mejoras, WhatsApp buscaba que los avatares fueran más atractivos y expresivos. Sin embargo, parece que el interés de los usuarios en las funciones de avatares ha sido menor de lo que WhatsApp probablemente esperaba», cuentan desde esta página web en la que se informa que desde Estados Unidos irán retirando de forma gradual estos avatares.

Así que en las próximas semanas se eliminará de todos los móviles Android e iPhone la posibilidad de crear avatares, editarlos y usarlos en el perfil, aunque sí que se conservarán las pegatinas creadas previamente. «Esto significa que los usuarios ya no podrán acceder a sus avatares ni enviarlos como stickers directamente desde la pantalla de conversación», indica esta página web sobre la última novedad relativa a WhatsApp, y es el adiós de los míticos avatares que dicen adiós cuatro años después de su creación.