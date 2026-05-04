WhatsApp para iPhone cambia de aspecto: así es el nuevo diseño Liquid Glass

WhatsApp para iPhone empieza a cambiar de aspecto para adaptarse mejor a iOS 26. La aplicación de mensajería ha comenzado a desplegar una nueva interfaz basada en Liquid Glass, el lenguaje visual que Apple estrenó con su última gran actualización del sistema. No se trata de una función que cambie la forma de enviar mensajes, pero sí afecta a algo que usamos todos los días: la apariencia de la app.

La novedad llega con la versión 25.28.75 de WhatsApp para iOS, disponible a través de la App Store. Sin embargo, conviene tener una cosa clara desde el principio, actualizar la aplicación no garantiza que el nuevo diseño aparezca de inmediato. Como suele ocurrir con muchas novedades de WhatsApp, el despliegue se está haciendo por fases y solo algunos usuarios lo están viendo ya en sus iPhone.

WABetaInfo, portal especializado en seguir las novedades de WhatsApp, ha adelantado que esta versión introduce los primeros elementos de Liquid Glass en la app para iOS 26. La fuente apunta a que la función está en despliegue, disponible para algunos usuarios, y que irá llegando a más cuentas durante las próximas semanas.

Qué es Liquid Glass y por qué cambia WhatsApp

Liquid Glass es el nuevo lenguaje de diseño de Apple para sus sistemas operativos. La idea se basa en superficies translúcidas, efectos de profundidad, reflejos y elementos que parecen integrarse mejor con el contenido que hay detrás. Apple lo define como un material dinámico que combina propiedades ópticas similares al cristal con una sensación de fluidez.

Esto significa que WhatsApp para iPhone tendrá una apariencia más integrada con iOS 26. La barra inferior, los botones, algunos menús y el teclado adoptan un estilo más translúcido y con más sensación de capas. No es un rediseño radical de la aplicación, pero sí un cambio visible para quienes usan WhatsApp a diario.

Los cambios que notarás en WhatsApp para iPhone

Uno de los cambios más evidentes está en la barra inferior de pestañas. En lugar de mostrarse como una franja plana, ahora adopta un aspecto semitransparente, con un efecto de desenfoque sobre el contenido que queda detrás. La pestaña activa también se destaca de forma más pulida, adaptándose al icono seleccionado.

El teclado también gana protagonismo. WhatsApp empieza a utilizar una apariencia más coherente con el teclado nativo de iOS 26, con ese acabado translúcido propio de Liquid Glass. Esto hace que la zona de escritura encaje mejor con el resto de la interfaz del sistema.

Los botones y los menús contextuales también reciben ajustes. Al mantener pulsado sobre un mensaje o abrir determinadas opciones, la app muestra menús con un acabado más parecido al del sistema operativo. Son detalles pequeños, pero ayudan a que WhatsApp se note menos como una aplicación externa y más como una parte natural del iPhone.

No todo cambia todavía

El despliegue no está completo. Algunas zonas de la interfaz, como la barra de chat, todavía conservan elementos del diseño anterior. Esto es importante para no generar falsas expectativas, aunque el nuevo estilo ya está empezando a llegar, WhatsApp todavía no ha terminado de adaptar toda la aplicación a Liquid Glass.

También hay que tener en cuenta que se trata de una actualización visual. No añade una herramienta nueva para chats, llamadas o estados. Su interés está en la experiencia de uso, con una app más coherente con iOS 26, más moderna y con transiciones visuales más cuidadas.

Cómo saber si ya tienes el nuevo diseño

Lo primero es comprobar que WhatsApp está actualizado en el iPhone. Para ello, basta con abrir la App Store, buscar WhatsApp y revisar si aparece el botón de actualizar. La versión relacionada con este despliegue es la 25.28.75, aunque algunos usuarios podrían experimentar parte de los cambios incluso desde versiones anteriores compatibles, según WABetaInfo.

Después, solo queda abrir la app y fijarse en la barra inferior, los botones y los menús. Si siguen teniendo el diseño plano habitual, no hay ningún problema: la novedad puede tardar días o semanas en activarse en todas las cuentas. Instalar la beta de TestFlight tampoco asegura acceso inmediato, ya que WhatsApp está activando el cambio de forma progresiva.

Por qué este cambio es importante

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el iPhone, pero durante años su diseño ha ido por detrás de algunos cambios visuales de iOS. Con Liquid Glass, Meta busca que la app encaje mejor con el nuevo estilo del sistema y que la navegación resulte más uniforme.

Para el usuario, la ventaja es usar una interfaz más limpia, más integrada y más agradable. Sí puede mejorar la sensación general al moverse por la aplicación. WhatsApp está probando, corrigiendo y activando el nuevo diseño poco a poco. Por eso, si todavía no aparece en tu iPhone, lo mejores mantener la aplicación actualizada y esperar al despliegue completo.