¡Feliz Día de la Madre! Las mejores frases e imágenes para mandar por WhatsApp

El Día de la Madre se celebra en casi todo el mundo, aunque no en la misma fecha. En España tiene lugar el primer domingo de mayo, que en 2025 cae el 4 de mayo. Esta festividad ha evolucionado desde la Antigüedad, pasando por celebraciones en Grecia y Roma hasta su adaptación en el calendario moderno.

En otros países, las fechas varían considerablemente: en Estados Unidos, Alemania o Japón se celebra el segundo domingo de mayo; en México, el 10 de mayo; y en Reino Unido, durante la Cuaresma. Aunque el origen del Día de la Madre varía según la cultura, la religión o la historia de cada país, todas las celebraciones comparten un mismo propósito: reconocer y honrar la figura materna.

Las frases más bonitas para dedicarle a tu madre

«Las madres son como pegamento. Incluso cuando no las ves, siguen sosteniendo a la familia» (Susan Gale)

«Ser una madre a tiempo completo es uno de los trabajos mejor pagados, ya que el salario es puro amor» (Mildred B. Vermont)

«Maternidad: todo el amor comienza y termina allí» (Robert Browning)

«La frase ‘madre trabajadora’ es redundante» (Jane Sellman)

«Los niños son las anclas de la vida de una madre» (Sófocles)

«Nadie cree en ti como lo hace tu madre» (Autor desconocido)

«Tuve que creer en una madre que me enseñó a creer en mí» (Antonio Villaraigosa)

«El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón» (Honoré de Balzac)

«La maternidad es difícil y gratificante» (Gloria Estefan)

«Las palabras de ánimo de una madre pueden ser la base de la grandeza» (Autor desconocido)

«De todos los derechos de una mujer, el más grande es ser madre» (Lin Yutang)

«La biología es lo más pequeño que hace a alguien una madre» (Oprah Winfrey)

«La vida comienza al amar la cara de tu madre» (George Eliot)

«Los hombres son lo que sus madres hicieron de ellos» (Ralph Waldo Emerson)

«Una madre nunca está sola en sus pensamientos» (Sophia Loren)

«El trabajo de una madre nunca termina» (Autor desconocido)

«El amor de una madre es como la paz» (Erich Fromm)

«El amor de una madre es como la paz» (Erich Fromm) «Recuerdo las oraciones de mi madre toda la vida» (Abraham Lincoln)

«La mayoría de las madres son filósofas instintivas» (Harriet Beecher Stowe)

«Una madre es quien renuncia a su parte por sus hijos» (Tenneva Jordan)

«Cualquiera que no extrañe el pasado nunca tuvo una madre» (Gregory Nunn)

«El abrazo de una madre dura para siempre» (Autor desconocido)

«El abrazo de una madre dura para siempre» (Autor desconocido) «Los sonidos más dulces son madre, hogar y cielo» (William Goldsmith Brown)

«El amor de una madre es paciente y perdona» (Helen Rice)

«Nadie sabe el trabajo que implica cuidar un hogar como una madre» (Autor desconocido)

«El amor de una madre siempre consuela» (Harmony Ferrar)

Mejores imágenes para desar un feliz Día de la Madre por WhatsApp

El inicio del mes de mayo, como mes dedicado a María, se merece una ilustración nueva que nos recuerde que cada día debemos ofrecer flores a nuestra Madre. Y las flores serán las buenas acciones que practiquemos con los demás pic.twitter.com/zZjETSOkSR — pati.te (@patite3) May 1, 2026

Cuando te sientas cansada, angustiada, intranquila o sin ganas de hacer nada, échate en los brazos de tu Madre, María y ya verás como Ella te ayudará. Nuestra Madre nunca falla pic.twitter.com/jpfW3j2F5S — pati.te (@patite3) April 28, 2026

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