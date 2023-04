4 juegos de móvil entretenidos para pasar el rato en Semana Santa

Seguro que tienes muchos planes para hacer en semana santa, pero hay momentos en los que no sabemos qué hacer y necesitamos desconectar un poco. Nuestra propuesta de 4 juegos de móvil entretenidos que puedes instalar ya en tu dispositivo te permitirá tener un aliciente extra cuando cojas tu teléfono.

Instala ya estos juegos de móvil

Helix Jump

Sin duda, uno de los juegos más entretenidos para esta semana santa. Su planteamiento es muy sencillo, solamente debes dejar caer un objeto a través de una larga barra y conseguir llegar al fondo sin que ese objeto toque los lugares prohibidos. Tan sencillo como adictivo, además, avanzas de nivel muy rápidamente, por lo que no sufre esa sensación de quedarte estancado.

Lo puedes descargar en Android y iPhone y es gratis.

Angry Birds

Sí, jamás pasa de moda y ofrece muchísimo entretenimiento. Quizás no lo sabías, pero Angry Birds es un juego de una factoría finlandesa que tiene el orgullo de reproducido uno de los desarrollos más descargados de la historia. Te en cuenta que ha cambiado su nombre, ya no se llama así, sino Red’s First Flight. Su versión clásica es la más interesante de jugar, y dispones de muchísimos escenarios en los que ir matando esos maliciosos cerdos de color verde con los pájaros que tienes en tu poder. Una vez que empiezas, cuesta muchísimo poder parar. ¿Quien atareado además alguna vez su sintonía?

Lo puedes descargar en Android y iPhone.

Hidden Folks

De este juego, ya hemos hablado en alguna ocasión, pero tiene dos cosas que lo hacen único. En primer lugar, que puede jugar a ir sin conexión a Internet. Por tanto, si en vacaciones de semana Santa estás en una cabaña perdida del monte, ponte con este juego en esos momentos en los que ya no sepas qué hacer. Por otro lado, la historia se desarrolla solamente en blanco y negro. Una única pista más, ¿recuerdas el juego de dónde está Wally? Pues este es similar. No es gratuito, pero merece la pena.

Lo puedes descargar en Android y iPhone.

Fruit Ninja

Finalizamos uno con uno para descargar adrenalina. Eres un ninja con una espada y van a lanzarte multitud de piezas de fruta y deberás de cortarlas por la mitad al vuelo. Mucho cuidado, también lanzaron bombas que si les das explotará todo. Además, es muy didáctico, porque te da mucha información sobre todas las frutas del mundo. Ideal para desconectar durante unos minutos, su mecánica es tan sencilla como entretenida. Lo puedes descargar en Android y iPhone.

No lo dudes, en tus vacaciones de Semana Santa recién comenzadas ponte con estos juegos móviles tan entretenidos que te permitirán cubrir todos estos tiempos muertos están habituales.