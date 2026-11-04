Una vía de tren de 130 años convertida en metro sin conductor: Sídney abre una línea continua de 66 kilómetros con un tren cada cuatro minutos

Sídney abrió el viernes 30 de octubre de 2026, a las 4:31 de la madrugada, el Southwest Metro. Es la prolongación hasta Bankstown de la M1, su línea de metro sin conductor. Con ella, la red forma una sola línea continua de 66 kilómetros entre el suroeste, el centro y el noroeste de la ciudad, según Sydney Metro.

El tramo aprovecha una vía de tren de 130 años, la antigua línea T3 entre Sydenham y Bankstown. Se ha reconvertido al estándar de metro automático y ahora pasa un tren cada cuatro minutos en la hora punta.

Diez estaciones históricas reformadas

Las diez estaciones del tramo van de Marrickville a Bankstown, pasando por Canterbury, Campsie y Lakemba. Sydney Metro dio por terminada su transformación el 21 de septiembre. La obra se hizo «preservando el patrimonio» de los edificios, y en Canterbury se han restaurado las chimeneas históricas del andén.

Para que el metro pueda circular sin conductor, los andenes llevan ahora puertas automáticas. Según la nota sobre las estaciones, se han instalado 360.

Como varios andenes son curvos, también hicieron falta más de 1.300 rellenadores de hueco, unas piezas que tapan el espacio entre el tren y el borde del andén.

La reforma suma 790 cámaras de videovigilancia, más de 2.000 señales nuevas y 145 pantallas de información. Con los ascensores nuevos de cinco estaciones, todas las del suroeste son ya accesibles.

Simulacro con 300 voluntarios

El primer tren de metro entró en la vía reconvertida en abril de 2025. Las pruebas a alta velocidad empezaron en noviembre de ese año. El programa exigía recorrer 30.000 kilómetros y sumar 9.000 horas de ensayos.

El 1 de septiembre de 2026 se llevaban 24.235 kilómetros y más de 5.800 horas, según el balance publicado ese día. Para entonces ya habían terminado cinco semanas de marcha en pruebas con más de 130 escenarios distintos.

Uno de esos escenarios llevaba «más de 12 meses» de preparación. Simuló un incendio en un tren en marcha que se detenía cerca de la estación de Bankstown. Los bomberos, la policía y Transport for NSW evacuaron a unos 300 voluntarios.

El 14 de julio los constructores entregaron la línea al operador, Metro Trains Sydney. Por esas fechas, una actualización de software unió la M1 y la prolongación en una sola red. El 21 de octubre llegó la aprobación final del regulador nacional de seguridad ferroviaria, un organismo independiente.

Hasta 24 minutos menos

El mayor ahorro de tiempo aparece en los viajes largos hacia el norte de Sídney. Ir de Lakemba a Victoria Cross lleva ahora 37 minutos, 24 menos que antes. De Canterbury a Chatswood se tarda 31 minutos, con 23 de ahorro.

En los trayectos cortos la mejora también se nota. De Marrickville a Gadigal, en pleno centro, se pasa de 24 a 12 minutos. De Bankstown a la estación Central se tarda 28, seis menos que con el tren anterior.

Los trenes salen cada cuatro minutos en la punta de los días laborables y cada cinco durante el día. Por la noche y los fines de semana, la frecuencia baja a uno cada diez minutos.

Sydney Metro calcula que la línea ofrece un 50 % más de capacidad que la T3 a la que sustituye. Además, la prolongación da cabida a 17.000 personas más por hora en las horas punta.

Transport for NSW presenta la nueva línea Southwest Metro. Vídeo: Transport for NSW

Una red de 113 kilómetros

Por la M1 integrada circulan ahora más de 2.600 servicios sin conductor cada semana. El organismo prevé unos 48.000 viajes entre las 8 y las 9 de un día laborable normal. Sydney Metro programó una fiesta de apertura el domingo 1 de noviembre, de 10 a 13 horas, en las estaciones de Bankstown y Dulwich Hill.

En el tramo entre Sydenham y Bankstown, el metro va totalmente separado de la red de Sydney Trains. Según su ficha del proyecto, la reconversión recibió la aprobación urbanística el 19 de diciembre de 2018.

Sydney Metro se presenta como «el mayor proyecto de transporte público de Australia». Su red tendrá cuatro líneas, 46 estaciones y 113 kilómetros de vía de metro nueva.

Renovar vías antiguas sin parar una ciudad es un reto que comparten otros países. China sustituyó un viejo puente ferroviario de 650 toneladas en solo 24 horas. Austria, por su parte, trasladó sobre 112 ruedas un puente de 1.400 toneladas.

Bajo tierra las marcas también caen en el norte de Europa. Allí una rotonda con forma de medusa funciona a 187 metros de profundidad, dentro de un túnel submarino.

Coste y pasajeros, sin publicar

Las notas de Sydney Metro no dan el coste del tramo reconvertido ni los pasajeros de los primeros días. Los 48.000 viajes de la hora punta son una previsión. Tampoco hay todavía datos de puntualidad del servicio comercial.

En septiembre, el propio organismo explicaba que el operador seguía ajustando algunos sistemas. Entre ellos citaba los rellenadores mecánicos de hueco. Cómo responden con miles de viajeros al día solo se sabrá con el servicio comercial.

Los horarios, los tiempos de viaje y la fecha de apertura se han publicado en la nota de Sydney Metro del 22 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Sydney Metro.