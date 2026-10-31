Tres minutos de día y cinco de noche: los Royal Marines aprenden a lanzar su dron Malloy, que carga hasta 63 kilos, antes de que el «enemigo» lo detecte

Los Royal Marines han ensayado en Cumbria cómo preparar y lanzar un dron de carga Malloy en tres minutos de día y cinco de noche. Según la nota que la Royal Navy publicó el 27 de octubre, buscan que un equipo recién formado despegue antes de que el «enemigo» lo localice.

Lo hizo la Malloy Flight, de la Delta Squadron del 48 Commando (Support Group), con base en Devon. La práctica formó parte de Strike Warrior 26, el mayor ejercicio de la fuerza de comandos británica en 15 años.

Tres minutos para despegar

La Royal Navy explica que los procedimientos siguen en evolución. Cuanto menos dura la preparación, más difícil resulta que el enemigo detecte al equipo. Puede hacerlo por medios electromagnéticos o de otro tipo, y después intentar destruirlo.

El objetivo es seguir el ritmo de los cambios del campo de batalla, como los que se ven en Ucrania, según la nota. Así, los equipos de drones pueden despegar antes de que el «enemigo» los detecte.

El mayor Rhys Adkins, jefe de la Delta Squadron, calificó los ensayos de «un paso fundamental» para que la Fuerza de Comandos del Reino Unido siga el ritmo de las tácticas de drones. Lo dijo en la nota oficial.

Cinco días en Spadeadam

La escuadra se trasladó cinco días al campo de adiestramiento de Spadeadam, en Cumbria. Allí ensayó el lanzamiento de su cuadricóptero Malloy en condiciones de combate simuladas.

Los drones volaron de día y de noche, más allá del alcance visual del operador. Llevaron suministros a los comandos en primera línea. Repitieron además entregas en zonas con mucha vigilancia.

La nota concluye que en menos de un día un equipo nuevo aprende a montar el sistema, preparar la carga y lanzar una salida.

«Cualquier operación moderna exige que podamos desplegar drones en cuestión de instantes», afirmó Adkins.

Qué aporta el Malloy al comando

El Malloy es un cuadricóptero capaz de cargar hasta 63 kilos, según esa nota. Para Adkins, su valor está en que el comando de a pie no tiene que acarrear tanto equipo.

Un solo sistema no tripulado, explicó, puede dar el efecto de una fuerza doce veces mayor. Así se hace más con menos y se coloca a los soldados en lugares más seguros.

El oficial vinculó el proyecto con la línea del Primer Lord del Mar, jefe de la Marina británica, y con el concepto de armada híbrida. Citó también el horizonte de 2029 para la preparación de combate. Sostuvo, con todo, que la capacidad ya funciona.

Del Caribe a Cumbria

El mismo modelo ya había aparecido en otras notas de la Royal Navy. El 21 de agosto, el patrullero HMS Trent hizo en el Caribe el primer vuelo de un Malloy T-150B desde un buque de esa clase.

Esa nota cifra la carga del T-150B en 68 kilos, con hasta 40 minutos de vuelo y unos 97 kilómetros por hora (60 millas por hora). Según la carga, alcanza entre 13 y 37,5 kilómetros, de día o de noche. Lleva cámara térmica.

El 16 de octubre, la Royal Navy contó que el Escuadrón Aéreo Naval 700X llevó más de 240 kilos de suministros desde el Trent a la isla de Jost Van Dyke. Está en las Islas Vírgenes Británicas. Fue un ejercicio de una hora para probar la ayuda a comunidades aisladas por un huracán.

Las notas no dan la misma carga máxima. Son 63 kilos en la de Cumbria y 68 en las del Trent, y ninguna explica la diferencia.

Strike Warrior 26 en cifras

El adiestramiento de Spadeadam se encuadra en un ejercicio con más de 2.000 militares de seis países. Son Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Alemania, Noruega y Estados Unidos. El despliegue abarcó Escocia, con las Hébridas Exteriores, Galloway y la región de los Borders, además del mar del Norte.

La Royal Navy lo define como un ejercicio dirigido por comandos. Ensaya respuestas aliadas a una crisis en el Alto Norte y el Atlántico Norte.

Otras partes del ejercicio han dado noticias parecidas, como el hospital militar subterráneo que levantaron los ingenieros de comandos. La Royal Navy lo detalló en su nota del 14 de octubre.

Faltan cifras de drones y entregas

La nota no dice cuántos Malloy participaron en Spadeadam. Tampoco da el número de salidas ni el peso de cada carga, ni explica cómo se midieron los tres y los cinco minutos.

La propia Delta Squadron admite que el trabajo no ha terminado. «Debemos seguir analizando, probando y evolucionando para no quedarnos atrás», dijo Adkins. La Royal Navy no da plazo para llevar estos procedimientos a una unidad operativa ni anuncia compras de drones.

Siguen en marcha otros ensayos con sistemas no tripulados, como el submarino no tripulado Excalibur o los vehículos antidrones Tempest de los Marines de Estados Unidos.

La nota sobre el adiestramiento está en la web de la Royal Navy. Los datos del Trent proceden de sus notas del 21 de agosto y del 16 de octubre.

Crédito de la imagen: Royal Navy (Crown copyright).