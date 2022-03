El ex novio de Déborah Fernández, P.P.S.L., la joven viguesa cuyo cadáver fue hallado el 10 de mayo de 2002 en una cuneta de O Rosal (Pontevedra), se ha declarado inocente este viernes en su comparecencia como investigado en el Juzgado de Instrucción 2 de Tui, donde sólo ha respondido a las preguntas de la juez, el fiscal y su propio abogado, Manuel Cisneros. No ha respondido sin embargo a las preguntas de Ramón Amoedo, abogado de la víctima. “Ha contestado a la juez , al fiscal y a su abogado, pero no se ha salido del guión, es normal como investigado”, ha explicado Amoedo a OKDIARIO, añadiendo también que «deberemos esperar al lunes para repasar su declaración y a partir de ahí solicitaremos nuevas pruebas, de todos los tipos y entre ellas careos si hay contradicciones con lo declarado con otros testigos».

El único investigado en esta causa, P.P.S.L., acudió diez minutos antes a la cita en los juzgados de Tui, donde le esperaban un grupo de periodistas y familiares de Déborah con pancartas de «Justicia para Déborah». Tanto a la entrada como a la salida guardó silencio, no así su abogado que llegó a decir a Rosa Fernández, hermana de la víctima, que «calladita estás mejor».

El interrogatorio duró dos horas y es la primera vez que el investigado responde a una juez. P.P.S.L. es el principal y único sospechoso considerado por los agentes de Homicidios que instruyeron el caso durante años y en diferentes momentos procesales. El investigado y único sospechoso declaró hasta media docena de veces en comisaría e incurrió en varias contradicciones incluso con su propio padre sobre horas, días y lugares en los que habría estado. «Esto no puede sorprendernos porque ya incurrió en contradicciones en anteriores declaraciones ante la Policía, en seis ocasiones no dijo lo mismo nunca», explica Amoedo. Pero precisamente esas contradicciones son importantes penalmente si se enfrenta a careos porque se demostraría que mintió en sus declaraciones anteriores a la Policía.

Rosa Fernández, hermana de Déborah, aseguró a OKDIARIO que «al menos hemos conseguido que la juez lo escuchase hoy por vez primera y a partir de ahí podemos seguir la lucha que empezamos hace 20 años, aunque mienta porque está en su derecho de mentir y cuando veamos lo que ha dicho descubriremos las falsedades que habrá dicho».

El interrogatorio de la juez y del Ministerio Público, “ha sido muy correcto y bastante largo, por lo que a su abogado no le ha quedado mucho para preguntar, aunque por mí le hubiese preguntado durante seis horas, porque son tantas las dudas que tenemos…”, añade Amoedo.

P.P.S.L. es ahora un importante hombre de negocios de Vigo, muy conocido en los ambientes marineros por las empresas de su familia, ya que su padre era un reputado hombre de negocios. En el momento de los hechos no pudo acudir a una primera citación judicial realizada en junio de 2002. Luego nunca fue citado por el juzgado, aunque sí declaró en seis ocasiones ante la Policía e incluso aceptó que se le tomase una muestra de ADN tras el hallazgo del cadáver de Déborah, un cadáver que había sido desnudado, lavado, envuelto seguramente en papel film y preservado en un lugar seco y frío durante diez días, por lo que la data de su muerte se estableció el mismo día de su desaparición, el 30 de abril de 2002.

La investigación policial del crimen de Déborah Fernández sufrió muchos altibajos, hasta el conocido como informe Arcano realizado entre 2009 y 2010 por agentes de policía nacional desplazados desde Madrid. Arcano señalaba varias contradicciones del ex novio de Déborah como especialmente sospechosas, pero la verdad es que sólo fue llamado a declarar el 3 de junio de 2002, al comienzo de la investigación, y alegó que no se encontraba en ese momento en España, lo que era cierto, pues tras encontrarse el cadáver de su ex novia el investigado abandonó el país por motivos laborales, según declaró él mismo.

El interrogatorio se ha producido justo después de que el Instituto Nacional de Toxicología remitiese un informe según el cual se encontró ADN masculino en las uñas del cadáver de Déborah, que fue exhumado a instancias de la familia el pasado 18 de mayo.