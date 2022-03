P.P.S.L., ex novio de Déborah Fernández, la joven asesinada en abril de 2002 en Vigo y cuyo caso prescribía el 30 de abril de 2022, está llamado a declarar este viernes en calidad de investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui. El ex novio ha sido calificado como investigado veinte años después de que el cadáver de Déborah fuese encontrado, la mañana del 10 de mayo de 2002. Hasta hoy viernes nunca había declarado ante un juez, veinte años después.

Déborah Fernández fue vista por última vez en Vigo el 30 de abril de 2002, cuando hacía footing. El 10 de mayo fue encontrado su cadáver en una cuneta, en el municipio de O Rosal, a 40 kilómetros de Vigo, completamente desnuda y rodeada de falsas pruebas para intentar confundir a los investigadores. Las primeras pesquisas indicaban que aquel día Déborah había quedado con su ex novio, recién llegado de Argentina donde residía entonces tras una conversación telefónica. Sin embargo, su ex novio declaró siempre ante la Policía, hasta media docena de veces, que no había quedado con la joven, que en el momento de fallecer tenía 23 años.

La investigación policial sufrió muchos altibajos, hasta el conocido como informe Arcano realizado entre 2009 y 2010 por agentes de policía nacional desplazados desde Madrid. Arcano señalaba las contradicciones del ex novio de Déborah como especialmente sospechosas, pero la verdad es que solo fue llamado a declarar el 3 de junio de 2002, al comienzo de la investigación, y alegó que no se encontraba en ese momento en España. El juzgado no lo volvió a citar hasta hace unas semanas, 18 años después.

La calificación de PPSL ahora como investigado tiene su importancia porque los plazos para la prescripción del delito se paralizan. Si perdiese su calidad de investigado los plazos de prescripción volverían a correr porque es la única persona ahora investigada.

Es verdad que PPSL ha declarado hasta media docena de veces ante la Policía Nacional e incluso colaboró voluntariamente para la extracción de su ADN para ser cotejado con los restos hallados en el cuerpo de Déborah. La primera declaración tuvo lugar el 9 de mayo de 2002, un día antes del hallazgo del cadáver de la joven, ante funcionarios de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) mientras se investigaba la desaparición de la joven.

En esa declaración reconoció que «el día 30 de abril, sobre las 14.30, logró contactar con ella telefónicamente, al parecer, se encontraba en la peluquería a donde acude habitualmente (…). La conversación apenas duró un minuto, por la deficiente cobertura telefónica y porque notó a la chica muy «seca». Al despedirse le dijo que ya hablarían más tarde». Esto entra en contradicción lo que declaró una trabajadora de la peluquería que escuchó a Déborah decir que había quedado con este joven y así lo declaró ante la Policía.

Relación sentimental con Déborah

El joven también explicó que había mantenido una relación sentimental con la joven desde las navidades del año 2000 hasta septiembre de 2001 y que quedó interrumpida cuando él se marchó a trabajar fuera de España. La última pregunta que le realizaron en esta primera declaración es cuando menos curiosa: «si tiene conocimiento de que Déborah fuese aficionada o haya participado en alguna ocasión en juegos tipo rol o güija» a lo que respondió que «lo ignora, al menos así lo cree teniendo en cuenta que esta chica era bastante miedosa».

Otra de las declaraciones del ahora investigado tuvo lugar el 19 de agosto de 2004. En ella dijo que no había «mantenido contacto telefónico ni personal con las hermanas de Déborah antes de la desaparición de ésta», aunque después reconoció que María, hermana mayor de la desaparecida le había ayudado a decorar su apartamento en Vigo. También declaró que «en ningún momento Déborah tuvo tarjetas de crédito del dicente, ni cuando residía aquí ni cuando marchó para Argentina». Otra de las supuestas contradicciones de la PPSL, que en otro momento aclaró que Déborah realizaba algunas compras para decorar la casa del joven con una tarjeta de crédito que le dejó él.

De nuevo, el investigado declaró ante los policías del Grupo I de Homicidios de Madrid, el 6 de julio de 2020, desplazados a Vigo. En esta ocasión su declaración ocupa 20 folios y no los dos que venían ocupando hasta ese momento. PSSL ratificó que no había quedado el día de la desaparición con Déborah y explicó que durante esa conversación telefónica del día de la desaparición de Déborah «la notó molesta suponiendo que era porque el declarante no la llamó a su regreso de Argentina». También argumentó su retraso en llegar esa misma noche del 30 de abril de 2002 a una cena con amigos en el Club de Campo de Vigo: «es posible que se entretuviera algo más de la cuenta duchándose y arreglándose».

Uno de los momentos más críticos de esta declaración para PSSL fue cuando un inspector le preguntó «cómo sabe que a Déborah le quitaron la ropa después de haber fallecido», contesta «por comentarios y por la Prensa», sin embargo, el policía, no convencido de la respuesta, repite la pregunta y el joven responde en esta ocasión que «los datos que tiene es en relación a lo que le dijo la Policía». Los agentes continuaron intentando acorralar al joven y le preguntan que «cual es el motivo por el que durante los ocho años que han pasado desde que sucedieron los hechos que se investigan el declarante haya incurrido en numerosas contradicciones con lo dicho por otros testigos, incluido su propio padre». A esto respondió que «por la situación en sí que le hace bloquearse, ya que han sido varias veces las que ha declarado sobre los mismos hechos».

Mientras tanto, la familia de Déborah anunció que ya han llegado los análisis del cadáver de la joven, exhumado en 18 de mayo de 2021 para buscar restos en sus uñas. «Dicho informe señala la aparición de ADN masculino en una de sus uñas. Vamos a solicitar la ampliación de la prueba pericial para intentar determinar los marcadores genéticos hallados».

El interrogatorio de PSSL estaba previsto para el 21 de febrero, pero el ex novio de Déborah pidió retrasarlo para que su defensa estudiase el sumario con las nuevas pruebas y no se generase indefensión.