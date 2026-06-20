Muere un segundo menor de 13 años y otro permanece en estado crítico tras el accidente en una playa de Tarragona

Un segundo menor de 13 años ha muerto la madrugada de este sábado en el hospital Joan XXIII de Tarragona tras el accidente que se produjo este viernes por la tarde en la playa de la Arrabassada, donde otro menor de 12 años falleció ahogado en una zona rocosa.

Así lo confirman fuentes hospitalarias, después de que dos jóvenes de 13 años ingresaran en estado crítico en el hospital, si bien uno de ellos ha acabado falleciendo.

Los hechos sucedieron sobre las 15:30 horas en una zona rocosa de la playa, donde tres menores tuvieron dificultades para salir del agua, lo que obligó a movilizar seis ambulancias y un helicóptero medicalizado del SEM, así como dotaciones de Bombers de la Generalitat y Mossos d’Esquadra.

El Sistema de Emergencias Médicas se encargó del traslado de los dos heridos graves al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde ingresaron para recibir atención médica.

En el dispositivo también participaron los Mossos d’Esquadra, que acudieron con diversos efectivos y un barco de la Unidad Marítima para colaborar en las tareas de la zona. También los Bomberos de la Generalitat activaron cinco dotaciones para intervenir en las labores de rescate.