Muere un perro tras pasar horas encerrado en la bodega de un autobús

Los perros también sufren la precariedad económica de sus dueños. Tan es así que los canes pueden llegar a fallecer debido a la falta de medios de sus cuidadores. Precisamente esto le ocurrió a Estándar, un perro labrador de ochos meses que pereció por sofocamiento al ser transportado en la bodega de un autobús después de que su dueño no pudiese pagar un billete para él.

El suceso ocurrió en Colombia, concretamente en el trayecto que va desde Santa Rosa de Osos hasta Caucasia. Un recorrido de 208 kilómetros y 4 horas que el can pasó dentro de una caja en la que no podía respirar bien. Por ese motivo el animal no aguantó el viaje y, cuando el autobús llegó a su destino, murió poco después.

Según narran los medios locales, el conductor del autobús le pidió al dueño que pagara un pasaje por el perro para poderlo transportar sin que fuera un objeto. Ahora bien, el hombre le dijo que no tenía dinero por lo que el piloto le propuso llevar al animal en la bodega.

Los casos de asfixia en perros que se encuentran dentro de vehículos sin ventilar son trágicamente frecuentes sobretodo en los meses de verano o en países con altas temperaturas. En este sentido es imprescindible, cuando se va a viajar en vehículo con un perro, llevar al animal en una zona con ventilación aunque sin permitirle sacar la cabeza por la ventana. Además es importante parar cada dos horas para que el can pueda estirar las patas y beber agua. Ahora bien, si se va a dejar al perro dentro del coche es importante aparcar en una zona con sombra y dejar las ventanas entreabiertas para evitar sofocos y asfixias.

También, antes de emprender un viaje, una visita al veterinario es recomendable para chequear la salud del perro y prevenir sobresaltos. “El perro debe estar en ayunas un mínimo de dos horas antes del viaje. Hay que darle sólo agua fresca y administrarle un antihemético para impedir los vómitos y mareos”, aconseja el Dr. Armand Tabernero, veterinario. “Para mitigar la ansiedad, existen medicaciones naturales como valeriana o pasiflora que no causan efectos secundarios”, añade.

Sobre la normativa vigente para viajar con perros en España es obligatorio que los animales vayan amarrados o asegurados en los asientos posteriores para que no interfieran en la conducción o en la estabilidad del vehículo. El perro no puede viajar suelto ya que saldría lanzado en caso de accidente y los daños podrían ser mortales, tanto para el conductor como para el animal.