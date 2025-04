Simeone tras el pinchazo del Atlético: «No ha sido falta de actitud es que jugamos mal»

Cuando algo empieza mal suele acabar peor y el Atlético, que inició el partido con el pie izquierdo, lo terminó con los dos fuera de la pelea por el campeonato. Se diluyeron los rojiblancos entre falta de tensión durante el primer acto y precipitación y falta de atrevimiento en el segundo. Los mismos argumentos que han ido menguando las aspiraciones de los de Simeone en Liga en otros partidos, las han enterrado en el tramo final de temporada.

«En el primer tiempo tuvimos dos ocasiones importantes que no resolvimos con gol y en el segundo no salió el partido que queríamos que saliera. Los cambios no entraron en el partido como queríamos. El equipo no pudo responder como normalmente lo suele hacer. Es parte del juego. Y luego conocemos la lucha de Mata que acabó sacando un gol de la nada», explicó Simeone tras el partido.

El Atlético debía ganar y esperar para poder mantenerse con pulso en la pelea por la Liga y se quedó sin ritmo. «Si teníamos alguna posibilidad de ganar la Liga teníamos que hacer números perfectos. Hoy no lo hicimos. Un primer tiempo bastante correcto, pero el portero no nos permitió irnos en ventaja. Controlamos la salida de contragolpe y los espacios. El partido empezó aburrido en la segunda parte, no pudimos generar lo que imaginábamos. El gol ejemplifica nuestra segunda parte».

La acción del gol reflejó la falta de contundencia de Le Normand y Giménez a la hora de acudir a la disputado de un balón dividido. «No me ha molestado la actitud, se jugó mal y no tuvimos posibilidades de juego asociativo. Planteamos el partido e hice cambios para encontrar caminos y no se hizo. Hoy los cambios no han salido bien. No ha sido falta de actitud, hemos jugado mal», detalló el técnico argentino.

El Atlético ha perdido la solidez defensiva en el tramo crucial de la temporada. «Hubo dos partidos. El primer tiempo fue de buen nivel y con generación de gol. Si juegas mal en el segundo tiempo tienes que buscar mejorar esa parte del equipo. Siempre nos preparamos con la misma ilusión, lo cuidaremos como venimos haciendo desde hace 14 años. En este último tramo hemos sufrido más que a principio de temporada. Es una fase del juego muy importante para nosotros. Necesitamos gente que interprete bien lo que necesitamos», finalizó Simeone.