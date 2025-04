Penitencia del Atlético en Las Palmas

Dinko Horkas le negó el gol a Julián Álvarez y Sorloth, Javi Muñoz batió a Oblak sobre la bocina y el Atlético padeció en Gran Canaria una noche de penitencia. Se diluyeron los rojiblancos entre falta de tensión durante el primer acto y precipitación y falta de atrevimiento en el segundo. Los mismos argumentos que han ido menguando las aspiraciones de los colchoneros en Liga en otros partidos, las han enterrado en el tramo final de temporada.

El encuentro ante Las Palmas duró 95 minutos, pero pudo durar otros 95 que la puesta en escena del Atlético no hubiera variado. En Gran Canaria se dieron cita dos equipos con necesidades cruzadas, unos para salir del descenso y otros para tratar de mantenerse en la pelea por la Liga, y el nivel de ambos se igualó por lo bajo.

En el partido pasaron pocas cosas y eso fue mérito de Las Palmas y demérito de un Atlético impotente, que cerró la segunda mitad sin tirar a puerta siquiera… y con gol encajado. La acción culminada por Javi Muñoz refleja el desarrollo del encuentro. Con Giménez y Le Normand acudiendo carentes de tensión a un balón disputado y dejando un pasillo que el jugador canario no desaprovechó. El Atlético se dejó sus remotas opciones de Liga en un campo que pelea por no ver fútbol de Segunda División la temporada que viene.

Como le ocurrió en Butarque con el Leganés, en el Coliseum ante el Getafe o en el RCDE Stadium contra el Espanyol por mencionar algunos. Explota la calculadora rojiblanca, huérfana de combinaciones posibles. El Barcelona aventaja en diez puntos más el golaverage, y el Real Madrid en cuatro pero con un partido de menos. Las seis jornadas restantes serán una penitencia y un escenario más para probaturas antes del Mundial de Clubes que otra cosa. El Atlético adoleció de la competitividad que han podido presumir en el día a día y dicen basta, hasta aquí.

Se sigue buscando la mejor versión de Griezmann

La cuestión es compleja porque la dimensión de quien la protagoniza es inmensa. Antoine Griezmann, el máximo goleador de la historia del Atlético, ahí es nada. Pero no está. Hace tiempo que sucede así, tanto que en Las Palmas incluso Simeone, patriota del francés donde los haya, le dejó en el banquillo de inicio y cuando salió no pudo revertir el rumbo del partido. Más allá de un cabezazo desviado, poco o nada se nombró al francés durante la narración del partido. No gozó de espacios entre líneas y tampoco encontró fluidez con el ataque posicional.

El Atlético vuelve a entrar con el pie izquierdo

Por más que el desenlace de los acontecimientos se produzca cuando el reloj se queda sin arena, cuando está repleto de ella los goles poseen el mismo valor. El Atlético hace tiempo que no entra a los partidos con buen pie. Lo hace desconectado, falto de rigidez y dejándose llevar por el porvenir del cronómetro. En los últimos cuatro partidos iniciaron a remolque y ha sido incapaz de meter gol antes del descanso en la mitad de las jornadas disputadas este 2025. Y cuando algo empieza mal suele acabar peor. Penitencia en Las Palmas, se hará largo el final de curso.

Las notas del Atlético