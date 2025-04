Luitingo habla claro de su relación con Jessica Bueno y confirma: «Nunca imaginé…»

Luitingo ha puesto fin a las especulaciones sobre una posible reconciliación con Jessica Bueno. En las últimas semanas, sus publicaciones en redes sociales habían generado muchas interpretaciones, especialmente por el tono romántico de sus canciones y los mensajes compartidos en momentos clave. Sin embargo, ha querido zanjar los rumores y ha explicado, de forma clara y directa, cuál es su verdadera posición respecto a su ex.

Desde que finalizó su relación con Jessica Bueno, el artista ha mostrado un comportamiento que algunos interpretaron como un intento de volver con ella. En especial, llamó la atención el tono de sus composiciones recientes, donde el romanticismo y el desamor parecían cobrar protagonismo. El público que le sigue con atención no tardó en sospechar que estaba enviando indirectas a la modelo, pero ha decidido hablar claro.

El propio cantante ha querido matizar el alcance de sus gestos, insistiendo en que no tiene intención alguna de retomar su historia de amor con Jessica. No quiere volver con ella, únicamente desea firmar la paz y no ser rivales, sobre todo por los ataques que ha recibido por parte de la audiencia. «Nunca imaginé vivir algo así en las redes sociales», ha comentado al respecto.

Luitingo ha zanjado los rumores

Luitingo asegura que sus canciones no están diseñadas para despertar emociones en su ex ni para generar polémica. Continúa componiendo como una forma de expresión personal, no como una estrategia para recuperar una relación que ya considera cerrada.

Muchos no han olvidado el momento en que el cantante salió en defensa de Jessica Bueno tras la emisión de unas grabaciones por parte del programa ¡De Viernes!. Aquel contenido audiovisual tuvo consecuencias importantes en la imagen pública de ambos, ya que terminó por dinamitar la cordialidad con la que aparentemente habían terminado su vínculo sentimental. Sin embargo, incluso después de esa situación tensa, Luitingo volvió a posicionarse a favor de la modelo, especialmente en su disputa legal y mediática con Jota Peleteiro.

La actitud de Luitingo ha generado todo tipo de reacciones. Mientras algunos vieron en ella un gesto de madurez y empatía, otros la interpretaron como un nuevo acercamiento. Más aún cuando Jessica respondió públicamente con un mensaje de agradecimiento. Esta interacción cruzada alimentó aún más la posibilidad de que entre ambos aún quedara una llama encendida, aunque el artista ha querido cortar de raíz con esa idea y marcar un nuevo punto de partida.

La polémica no deja de crecer

La actividad de Luitingo en Instagram ha contribuido a alimentar los rumores. Durante varios días, compartió fragmentos de canciones compuestas desde el interior de su coche, con letras que tocaban temas de amor y desamor, muchas de ellas cargadas de sentimiento. Versos como «de quererme hasta odiarme» fueron objeto de debate entre sus seguidores, que creyeron ver en ellos mensajes velados hacia Jessica.

Con sinceridad, ha reconocido que estas canciones surgen de momentos de introspección y que reflejan su naturaleza emocional, no una intención concreta. «No, hombre. Son cosas que cuando estoy en el coche solo… pues ya está. Me pongo a componer y me salen cosas. Soy fanático de Luis Miguel, imagínate si soy romántico», ha confesado con naturalidad. Así, sus letras deben interpretarse como un desahogo, no como una declaración de intenciones.

Incluso pequeños gestos, como seguir utilizando el regalo que su ex le hizo por su último cumpleaños, han sido objeto de análisis por parte del público. Pero para Luitingo, esos detalles no significan un deseo de volver, sino simplemente la permanencia de un aprecio que no implica sentimientos amorosos.

El cantante ha recibido muchas críticas

Aunque sus composiciones han sido bien recibidas por parte de sus seguidores más fieles, Luitingo ha revelado que también ha sido blanco de duras críticas y ataques personales. El precio de la exposición en redes sociales ha sido, según sus propias palabras, mucho más alto de lo que imaginaba. Las acusaciones infundadas y los juicios apresurados han terminado afectándole tanto a él como a su entorno familiar.

«Me han deseado hasta la muerte, lo peor para mi familia… increíble. Nunca me imaginé vivir algo así en redes sociales y menos dedicándome a la música», ha expresado. Estas palabras reflejan un fenómeno cada vez más común entre figuras públicas que comparten parte de su vida en internet: el linchamiento digital.

El caso de Luitingo pone de manifiesto cómo, a pesar de su trayectoria centrada en el arte y la música, ha tenido que lidiar con una presión emocional desmedida, que traspasa límites éticos. El artista ha querido compartir esta experiencia como una forma de advertir sobre la crudeza con la que se puede vivir la fama en la era de las redes sociales, donde cualquier gesto se convierte en motivo de análisis y cualquier silencio, en sospecha. ¿Qué será lo próximo?