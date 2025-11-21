Muere una mujer y un hombre resulta herido muy grave en un incendio en un parque de Alcalá de Henares

Muere una mujer este viernes 21 de noviembre y un hombre resulta herido muy grave en un incendio en un parque de Alcalá de Henares (Madrid). El suceso se ha producido en la zona de matorrales de la avenida de Meco, junto a las vías del tren de la ciudad complutense.

El fuego, que ha afectado a un árbol de la zona, fue extinguido por los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Los servicios de emergencias del SUMMA 112 confirmaron el fallecimiento de la mujer, de mediana edad, a causa de las graves quemaduras sufridas.

El hombre herido, que presenta quemaduras en el 90% de su cuerpo, fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital La Paz, donde permanece en estado crítico.

Una mujer resulta fallecida y un hombre herido muy grave por quemaduras en un incendio en un parque que ha afectado a un árbol. 📍 C/ Gaceta. Alcalá de Henares.#SUMMA112 traslada en helicóptero al herido al hospital. Los #BomberosCM extinguen el fuego. Investiga @policia. pic.twitter.com/AY1i9FkUZL — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 21, 2025

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio.