Muere un concejal del PP de Irixoa (La Coruña) por las picaduras de unas avispas asiáticas

Ramón José Dopico Martínez, un concejal del Partido Popular de Irixoa (La Coruña), ha muerto tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas o avispas asíaticas, una especie invasora originaria de Asia que se introdujo accidentalmente en Europa en 2004.

El edil de 76 años se encontraba desbrozando en una finca de Teixeiro, en el municipio de Curtis, cuando fue atacado por varias velutinas. Según cuentan algunos testigos, un vecino de la zona avisó a las asistencias médicas al ver que el hombre estaba mareado.

Rápidamente, se desplazó hasta el lugar un helicóptero medicalizado, pero las asistencias no pudieron salvar la vida del hombre. El suceso ocurrió el este miércoles y hoy Ramón José Dopico Martínez fue despedido en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa.

Las avispas velutinas o avispas asíaticas son una amenaza para los ecosistemas locales y la apicultura, ya que se alimenta de insectos como las abejas.

Las avispas asíaticas, a pesar de su reputación, no son una especie agresiva con los seres humanos, salvo si se sienten amenazadas. Atacan si se las provoca o si una persona se acerca a menos de cinco metros de sus nidos.