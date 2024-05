Se llama Estefanía, vive en Madrid, y a ella y a su marido los servicios sociales le quitaron a su bebé de cinco meses durante un año. Acusado por error de provocar lesiones cerebrales a su hijo por zarandearlo, el padre y la madre han luchado hasta que la justicia les ha devuelto su bebé. «Ha sido una completa pesadilla y todavía tenemos miedo por todo lo que nos ha pasado», cuenta la madre.

Ahora, el juez les ha dado la razón. Ha determinado que el padre es inocente y no tiene nada que ver con las lesiones internas del bebé fruto de su estado de salud. La justicia ha ordenado «la devolución inmediata del bebé a sus padres que nunca dejaron de atenderle», y Estefanía ya se atreve a contar como ha sido todo este tiempo sin su bebé. La pareja se ha perdido un año de la vida de su hijo.

Estefanía arranca su relato por el principio: «Nos retiraron la custodia de nuestro hijo, porque desde un primer momento nos estuvieron acusando de que había sido zarandeado, estuvo un mes y pico en la UCI y tras los informes del hospital se lo llevaron a una residencia».

Fue en junio de 2023, el padre estaba en casa con el bebé cuando éste empezó a convulsionar y lo llevo rápidamente al hospital. En el primer hospital al que fueron, en Pozuelo de Alarcón, no detectaron ningún maltrato, ni golpes en el bebé. Estaba tan grave que lo derivaron al Hospital Niño Jesús de Madrid. Allí, después de unos tac, determinaron que el bebé había sufrido el «síndrome del zarandeo» y la maquinaria de servicios sociales se puso en marcha.

Le arrebataron el bebé

Estefanía recuerda con tristeza el momento en que le arrebataron a su bebé de cinco meses: «Nos avisaron un día antes de que se lo llevaran, y a partir de ahí nada. Sólo nos dejaron verle una hora a la semana durante mucho tiempo, pero de tanto insistir con el tiempo nos dejaron dos horas a la semana».

La pareja negó los hechos y de inmediato reclamaron a la justicia en dos vías. Por un lado, reclamaban la inocencia del padre, por otro intentaban que la madre se pudiera hacer cargo del bebé mientras la justicia decidía si e padre era culpable. Durante un año les negaron las dos cosas.

«Mi marido se ofreció a irse de casa para que estuviera yo con mi niño. Mi madre también se ofreció como abuela acogedora, pero no se lo dieron porque no se fiaban, decían que nos llevábamos muy bien con ella y nos íbamos a saltar las visitas», cuenta Estefanía. La pareja llegó a mudarse lejos de la abuela para convencer a los servicios sociales de que no iban a estar con su hijo fuera del mínimo horario que tenían permitido. También plantearon divorciarse mientras la justicia decidía para que la madre pudiera estar con el bebé. Todo fue en vano.

No hubo maltrato

Ahora, casi un año después, la sentencia del Juzgado de Instrucción número 23 dictamina: «Se corrobora la inexistencia de conductas del padre que pudieran ser constitutivas de infracción penal ni de que los problemas del menor se debieran a traumatismo alguno provocado de propósito por el progenitor», se basa en las explicaciones de los peritos y así lo recoge la sentencia de forma contundente.

El juez concluye: «En suma, la tutela temporal del niño ha de cesar de forma inmediata con el consiguiente retorno al entorno familiar máxime si la idoneidad de los progenitores para hacerse cargo de su hijo, de quien han estado pendiente en todo momento mientras ha permanecido la declaración de desamparo, es indudable y toda vez que, como se ha expuesto, las lesiones que se objetivaron al menor de ningún modo son achacables al infundado zarandeo que se atribuía al padre».

«Hemos vivido una completa pesadilla, ahora tenemos muchísimo miedo por todo lo que nos ha pasado y ahora lo que queremos es que se haga justicia y que ningún otro padre tenga que pasar por todo lo que hemos pasado nosotros», resume Estefanía.

«La pena de todo esto es que si no tienes medios económicos no puedes recuperar a tu hijo, da mucha rabia ver que si no tienes economía no puedes estar con tu hijo, gracias a Dios ya ha pasado todo», asegura Estefanía. Sin embargo, la sentencia del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid que les ha devuelto a su hijo y pregona la inocencia del padre, no es firme y puede ser recurrida.