Sin pausa, pero sin prisa. Así afronta la Guardia Civil de Valladolid todas las gestiones relacionadas con la investigación de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo, la última y más visible el registro de la casa en la que dice que durmió el principal sospechoso no detenido del caso, Óscar. OKDIARIO ha tenido acceso a fotografías del lugar en el que Óscar ha pasado cuatro días en compañía de la Guardia Civil mientras los agentes buscaban sin descanso algún indicio biológico de Esther en esa casa. Una pequeña construcción cerca de la piscina llamó la atención de los perros expertos en detección de restos biológicos de la Benemérita.

El pasado viernes 8 de abril los investigadores del caso le pidieron a Óscar que buscara las llaves de la casa de sus padres en Traspinedo. Ya llevaban varios días registrando palmo a palmo su coche y se habían sentado con él durante horas para repasar los detalles de su versión de los hechos. Los hallazgos en su coche, con saliva de Esther en el maletero, sus declaraciones policiales en presencia de abogado y la importancia del escenario que suponía la casa de sus padres los llevó a solicitar a la juez del caso permiso para entrar en esa casa.

Las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico muestran el escenario en el que, durante cuatro días, en jornadas de 12 horas, decenas de investigadores han pateado cada metro de la finca, repleta de vegetación, árboles y arbustos, han revisado el exterior y el interior de la vivienda principal, una edificación de unos 70 metros cuadrados, una pequeña construcción cercana a la piscina, que se usa como baños o vestuarios y la zona en la que se aparcan los coches.

Precisamente ese pequeño anexo a la piscina, una construcción de ladrillo con puertas metálicas y una sola ventana, es al parecer donde los perros especializados en detección de restos biológicos de la Guardia Civil han marcado puntos concretos de los que se habrían recogido muestras para ser analizadas en el laboratorio. Y es que los agentes no buscan cualquier resto de Esther López donde supuestamente durmió Óscar la noche que ella desapareció. Un cabello o un resto epitelial no sería nada incriminatorio. Buscan algo más, buscan sangre de la víctima.

¿Por qué es tan importante esa casa? Fundamentalmente porque es el lugar donde dice haber dormido Óscar tras haber dejado a Esther López en la carretera la noche que desapareció. Los investigadores saben que sí llegó a estar en la casa aquella madrugada, pero lo más complicado es saber qué estuvo haciendo. Otra cosa que también saben los agentes es cuánto tiempo pasó allí, aunque ese dato no había sido del todo fiable hasta que pudo complementarse con otros.

Lo único cierto, y esto es lo que más complica la existencia a Óscar con respecto a esta investigación, es que el hombre carece de coartada desde que se despidió del amigo al que dejó en su casa para seguir camino en su coche con Esther López hasta las seis de la tarde del día siguiente. Él aseguró que durmió en la casa que se acaba de registrar, pero nadie puede confirmarlo. De hecho, al día siguiente, cuando todos los amigos de Esther empezaron a preguntar por ella fue cuestión de tiempo que supieran que se había nido con Óscar. Le escribieron para preguntarle por la chica. Él no dijo ni mu hasta las seis de la tarde.

Óscar además debería haber regresado a Valladolid al día siguiente para abrir su negocio, una agencia de viajes, la misma que recientemente amaneció empapelada con fotos de Esther, sin embargo, algunas fuentes aseguran que aquel día, un jueves laboral, si él regresó a la capital pucelana, la agencia no abrió.

La lista de indicios que colocan a Óscar en el radar de los investigadores sigue creciendo. Aún faltan pruebas que lo puedan vincular a la muerte de Esther López y por eso permanece en libertad como investigado no detenido. Algunas pruebas se están a analizando en Madrid, para otras incluso se ha recurrido a métodos que se encuentran fuera de España. Las fuentes de la investigación aseguran a OKDIARIO que, a diferencia de la primera detención del caso, ahora no hay prisa. Entonces Esther estaba todavía desaparecida y podía estar viva. Ahora, por desgracia, ya no existe la urgencia de encontrarla.