Efectivos del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo han conseguido localizar y denunciar al camionero que circuló por las carreteras de la provincia con una cabra en el techo de su vehículo.

Se trata de una infracción del Reglamento General de Circulación por circular con el vehículo con peligro de que el animal pueda caer a la vía, poniendo en riesgo la seguridad vial, y por otro lado una infracción relativa a la protección de los animales durante su transporte.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de enero de 2024 en la Autovía A-4 a la altura del término municipal de Tembleque. Un conductor grabó la escena del camión a toda velocidad con una cabra en el techo y colgó el vídeo en la red social «X»viralizándose de inmediato.

Así llegó a oídos de la Guardia Civil de Toledo que puso a los expertos del Servicio para la Protección de la Naturaleza (SEPRONA) a trabajar en el caso.

No tardaron los investigadores en localizar al camionero que transportó la cabra en el techo de su camión en Toledo durante un largo trayecto.

Sin embargo, los guardias no tuvieron la oportunidad de parar el vehículo y por tanto, al no tener la certeza de si el animal había conseguido sacar parte de su cuerpo o viajaba en el techo, no han podido denunciar al conductor por un delito contra la Seguridad Vial, aunque sí le han denunciado por estas infracciones administrativas.