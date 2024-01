La Policía Nacional ha detenido en la localidad barcelonesa de Argentona a un ex concejal de Iniciativa por Cataluña IC y al ex alcalde del mismo partido, acusados de abusos sexuales sobre nueve menores de edad. Los agentes acusan al primer detenido, de oficio profesor, de los abusos. Al ex alcalde, ahora en listas independentistas, le acusan de haber presenciado las agresiones sexuales. El tercer detenido es un ex alumno acusado de compartir material pedófilo.

Hay nueve menores víctimas constatadas por la investigación pero a los detenidos se les ha requisado imágenes de hasta 70 menores diferentes, que ahora se están analizando por parte de los especialistas de la Policía

El principal detenido por los abusos a menores en Argentona, ahora en prisión provisional, es Miquel Nieto, ex candidato de Iniciativa por Cataluña a las elecciones de 2015 en esa localidad de Barcelona. Nieto fue arrestado el pasado mes de mayo cuando colaboraba con cinco escuelas de la zona y realizaba actividades de ocio y campamentos de verano y primavera para menores de 6 a 18 años.

El arrestado, que ha ingresado en prisión, utilizaba su domicilio particular para invitar a menores a dormir, tras haberse ganado la confianza de sus padres previamente. Una vez allí, les fotografiaba y grababa las relaciones sexuales mantenidas con los mismos, incluso aprovechando cuando los niños dormían para cometer relaciones sexuales no consentidas.

Además la Policía ha podido constatar que el acusado se desplazó a distintos puntos de España, e incluso al extranjero, para cometer hechos similares.

En los últimos días la Policía ha detenido a dos personas más en relación estos abusos sexuales a menores en Argentona. Uno es el ex concejal y ex alcalde de ICV y posteriormente de la lista independentista Unitat per Argentona, Ángel P. Según la Policía, Ángel P. es la ex pareja del cabecilla y habría presenciado las relaciones sexuales con menores. El tercer detenido es un ex alumno, con el que habría compartido material pedófilo.

Víctima de 11 años

La investigación arrancó tras una denuncia en Santa Cruz de Tenerife por un delito de grooming a través de una aplicación de videojuegos. El grooming es una práctica en la que un adulto se hace pasar en internet por un menor para ganarse la confianza de otro menor y chantajearle con una finalidad sexual. La víctima era un niño de 11 años. y la Policía localizó el domicilio de Argentona (Barcelona) desde el que se hacían las conexiones de internet con el menor, identificando al implicado y articulando una vigilancia para obtener pruebas de sus presuntos delitos.

Tras varias gestiones, los agentes averiguaron que el sospechoso trabajaba en una entidad que se dedicaba a la realización de actividades de ocio con niños y jóvenes de entre 3 y 17 años. Todos los indicios en manos de la Policía apuntaban a que la vida laboral y privada del investigado giraba en torno a los menores de edad.

Ya en la fase final de la investigación y con autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro del domicilio del investigado. Allí, la policía encontró numerosas evidencias digitales como imágenes de las conversaciones que había mantenido con el menor de 11 años con el que arrancó la investigación.

Pero los policías, también encontraron numerosas carpetas llenas de fotografías y vídeos de carácter pornográfico en los que aparecía el detenido manteniendo sexo con menores de edad.

Finalmente, y tras el análisis informático del ordenador del arrestado, los policías localizaron imágenes de otras víctimas que en el momento de los. hechos tenían entre 10 y 12 años de edad.

En ellas, este depredador sexual aprovechaba incluso el sueño de los niños para hacerles grabaciones sexuales no consentidas. Tras su detención el juez decretó su ingreso en prisión provisional.

Posteriormente, ya hace un mes la Policía averiguó que Ángel, la pareja sentimental del profesor encarcelado, también participaba presuntamente en los encuentros sexuales con los menores e intentaba ganarse la amistad de los niños para participar en esas relaciones sexuales delictivas.

Los policías también descubrieron que en el domicilio de ambos se organizaban fiestas con menores, para ganarse su confianza y más adelante consolidar las relaciones sexuales con estos menores , incluso con menores de dos años.

Durante el análisis de todo el material informático incautado también se localizaron conversaciones de alto contenido pedófilo entre el profesor y uno de sus ex alumnos que le pedía ayuda para acceder a material pedófilo en la red.

La investigación continúa abierta por parte de la Policía Nacional, a fin de localizar a otras posibles víctimas y no se descartan otras detenciones cercanas al entorno social del detenido.