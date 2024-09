La Guardia Civil sólo tardó unos minutos en detener a un español de origen magrebí de 25 acusados por una presunta agresión sexual a una menor de 17 en las fiestas de Pedrezuela. El sujeto, denunciado por tocamientos, ya tenía antecedentes previos a esta agresión sexual y no es vecino del pueblo madrileño.

Fuentes del instituto armado confirman que los hechos tuvieron lugar el pasado viernes por la noche durante las fiestas patronales del municipio madrileño. Los guardias acudieron de inmediato alertados por la menor y por varios testigos y detuvieron allí mismo al presunto agresor.

Se trata de un joven de origen marroquí nacionalizado español que ya tenía antecedentes por delitos similares y ha pasado a disposición judicial. Fuentes del caso confirman que el detenido no es vecino del pueblo, y confirman que no se trata de un menor no acompañado, tal y como pregonaban varios bulos que el fin de semana circularon por las redes sociales.

Robos y agresiones

Precisamente, los vecinos de Pedrezuela y el Vellón (Madrid) ha denunciado varias agresiones y robos que atribuyen a un grupo de menores no acompañados que están en el centro de la localidad.

Incluso, la alcaldesa de El Vellón, Catalina Llorente (PSOE), llegó a explicar que la casa de acogida de MENAS de su municipio funciona desde hace un par de años y por ella han pasado chicos de diferentes perfiles. La alcadesa advertía que un pueblo tan pequeño como El Vellón, lejos de Madrid capital, y sin aulas de enlace, ni actividades de cualquier tipo que desarrollar, no es el sitio adecuado para un centro como este.

Las estadísticas no daban la razón a la alcaldesa, ni a los denunciantes, ya que no habían aumentado los delitos en el pueblo y los menores no acabaron implicados en gran parte de los hechos que se les atribuían, pero sí otros jóvenes delincuentes ya mayores de edad.