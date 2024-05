«Ana Julia tiene derecho a cobrar por las entrevistas que le hagan en la cárcel si los medios que las hacen se lucran a su vez con ellas», así de claro se expresa Esteban Hernández-Thiel, el abogado de la asesina del pequeño Gabriel Cruz, condenada a prisión permanente revisable.

Según el letrado, Ana Julia podría percibir una prestación económica por las entrevistas, «dentro del marco legal que existe, que es libertad de comunicación, libertad de expresión y una prensa libre, y yo defiendo ese derecho que tiene Ana Julia a expresarse».

El abogado pretende responder con toda claridad a la polémica que ha desatado la denuncia pública de Patricia, la madre del pequeño Gabriel, sobre los intentos de entrevistar a Ana Julia en la cárcel para un documental con una nueva versión del caso.

La asesina, condenada a prisión permanente revisable tras el asesinato de Gabriel Cruz en 2018, ha recibido varias propuestas de entrevistas de televisión y ha pedido permiso para hacerlas en prisión obteniendo una respuesta negativa por parte de Instituciones Penitenciarias.

Recurre la prohibición

Tras conocerse los intentos de entrevistar a la asesina, ésta ha sido confinada en aislamiento dentro de la cárcel y su celda registrada en busca de un teléfono móvil que de momento no se ha encontrado. Entre tanto, su letrado ha recurrido la prohibición para que pueda ser entrevistada a pesar de la oposición frontal de la madre de Gabriel Cruz.

El letrado de Ana Julia admite todo el asunto, pero asegura desconocer si las entrevistas son para realizar un documental sobre el caso: «La información que yo tengo y el trabajo al que me he limitado, es que había varios medios de comunicación que la han contactado para entrevistarla. Ella me comentó que quería hacer esas entrevistas. Yo me he limitado a gestionarlo». «No se trata que una persona haya sido condenada a muerte, al ostracismo, tiene unos derechos constitucionales», puntualiza el letrado.

«Yo siento un gran respeto y compasión por el dolor que esa madre tenga y eso cualquiera lo puede sentir. Dicho esto, hay que tener en cuenta que Ana Julia es una persona condenada, como muchas otras que han concedido entrevistas desde prisión, se trata exclusivamente de una entrevista a Ana Julia Quezada, no sobre Gabriel», asegura el abogado.

Proteger a Ana Julia

El abogado sí recurre ante la Justicia la prohibición de que Ana Julia pueda hacer entrevistas, pero no recurrirá su nueva situación de aislamiento en el centro penitenciario de Ávila.

Según el letrado Esteban Hernández-Thiel, «ella ya estuvo en aislamiento el año pasado porque había recibido amenazas y quiso estar en aislamiento». El abogado mantiene que Ana Julia ha sido confinada en aislamiento por su seguridad dentro de la prisión, debido al revuelo mediático provocado por las últimas noticias que hacen referencia a ella.

«El reglamento penitenciario no contempla que se aplique a alguien el régimen de aislamiento para restringir sus comunicaciones», asegura el abogado.

La UCO ayuda a la madre

Lo primero que hizo Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz asesinado por Ana Julia cuando la víctima tenía ocho años de edad, fue acudir en busca de consejo y apoyo a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Patricia recurrió a la UCO porque esa unidad fue la que resolvió el caso de la desaparición y asesinato de su hijo, atrapando a la homicida con todas las pruebas necesarias para condenarla.

Patricia obtuvo de la UCO apoyo y asesoramiento para reaccionar frente a las informaciones que le habían llegado de los movimientos de Ana Julia. Los guardias, sin denuncia ni querella previa, no llegaron más allá.

Sin embargo, la madre de Gabriel ya ha manifestado su intención de querellarse contra Ana Julia y quien considere responsable, si la asesina de su hijo se sale con su intención de conceder entrevistas, ya sea para medios de información o para el caso de que se realicen documentales sobre el caso.

Patricia considera que el aislamiento al que ha sido sometida la asesina en la cárcel de Brieva (Ávila) es un lavado de cara, «porque si yo soy su amiga y estoy autorizada, o si soy un familiar o su abogado, se puede sentar alguien al lado, hacer videoconferencia y volver a grabar». «Me parece demencial lo que está pasando. Es de traca que ordenen ahora el cacheo cuando saben desde el 27 de diciembre que puede tener un móvil», sostiene la madre de Gabriel.