Ya no hay que esperar más: Alma Bollo revela la noticia más deseada de todas

Alma Bollo ha compartido una noticia muy esperada sobre su segundo embarazo. Ya no hay que esperar más, ha sido ella la que ha dado un paso adelante para desvelar si está esperando un niño o una niña. Es más, ha anunciado hasta el nombre que pondrá al bebé, que será su segundo hijo. Después de anunciar la feliz noticia hace solo dos semanas, la influencer ha decidido revelar el sexo del pequeño en una íntima fiesta celebrada junto a sus familiares y amigos cercanos.

Con sumo cuidado y dedicación, Alma organizó un evento donde los invitados participaron en un juego para adivinar el sexo del bebé. Aunque muchos apostaron por un niño, los padres nerviosos tuvieron que esperar un momento de suspenso antes de conocer la verdad. Finalmente, un globo lleno de confeti azul estalló, bañando la habitación en una lluvia de color y confirmando que la pareja espera un chico. El emotivo momento fue captado en vídeo, donde se puede ver la alegría y la emoción de Alma y su pareja al abrazarse ante la feliz noticia.

Con este anuncio, la hermana de Manuel Cortés espera dar la bienvenida a su segundo hijo en poco más de cinco meses. Este nuevo miembro de la familia llegará para revolucionar sus vidas por completo, cinco años después del nacimiento de su hija Jimena. Sus seguidores han expresado su felicidad y buenos deseos ante la noticia, demostrando su apoyo incondicional a la futura mamá en este emocionante viaje hacia la maternidad por segunda vez. Recordemos que Alma ganó mucha repercusión mediática a raíz de su participación en ‘Supervivientes’, concurso donde se abrió al gran público y mostró su faceta más desenfadada.

Este es el nombre que ha elegido para el bebé

La emoción sigue creciendo en la vida de Alma Bollo. La antigua concursante de ‘Supervivientes’ está mejor que nunca y ha querido compartir esta bonita etapa con sus fans. Después de revelar el sexo del bebé que está esperando, la joven se animó a compartir también el nombre que ha elegido para su niño: Miguel

Esta parece tener un significado especial tanto para Alma como para su novio. El niño se llamará igual que la pareja de la influencer, un hombre tan misterioso como prudente. Miguel es un nombre con un significado figurado profundo, que representa la idea de que «Dios es justo». Además, el nombre celebra su santo el 29 de septiembre, añadiendo una capa de significado religioso a la elección.

Con esta revelación, Alma y su pareja están emocionados de dar la bienvenida a Miguel a su familia y celebrar su llegada con amor y alegría. Raquel Bollo será abuela por tercera vez. La diseñadora conoce cómo funciona la televisión mejor que nadie y ha optado por guardar silencio para no tener problemas en un futuro, pero es más que evidente que se siente muy orgullosa de su pequeña, quien ya ha conseguido formar su propia familia.

Aunque muchos dudaron de ella tras participar en ‘Supervivientes’, Alma ha continuado con su carrera universitaria. Está estudiando para ser abogada y quiere terminar lo que ha empezado, pero reconoce que cada vez le llama más la atención la profesión de su madre y desea dedicarse a desfilar encima de las pasarelas. «Ahora mismo estoy haciendo Derecho porque es mi carrera y lo quiero terminar porque es importantísimo tener unos estudios pero cada vez me veo más alejada del Derecho y más centrada en la moda. Al final, es lo que siempre me ha gustado y a lo que siempre me he dedicado», explicó en ‘La Razón’ antes de enterarse que estaba embarazada.

Miguel, el misterioso novio de Alma Bollo

La atención se ha centrado también en, Miguel, el discreto novio de Alma Bollo y padre de su futuro hijo. Sin embargo, a diferencia de la modelo, el joven ha mantenido un perfil bajo y ha permanecido fuera de la esfera pública, lo que ha generado un aura de misterio en torno a su persona. Poco se sabe de él, ya que ha optado por mantenerse al margen del foco. La pareja se conoció hace poco más de un año en la universidad, donde ambos estudiaban Derecho. Desde entonces, han compartido su vida en relativa privacidad, alejados de los reflectores de la fama. Alma le define como «la suerte de mi vida», pero tampoco ha dado más datos suyos.

A diferencia de otras parejas famosas, Alma nunca ha publicado una imagen clara de Miguel en sus redes sociales. Incluso en el emocionante momento en que revelaron el sexo y el nombre de su bebé, Miguel optó por mantenerse discretamente en segundo plano, apareciendo de espaldas en el vídeo compartido en Instagram. La hija de Raquel Bollo entiende perfectamente este comportamiento y está haciendo todo lo posible para protegerle, aunque antes o después los paparazzi terminarán poniendo cara a este misterioso hombre.