Vuelven las intensas lluvias a España: la borrasca Frederico pasará por estas zonas

La borrasca Frederico pasará por estas zonas y supondrá el regreso de las lluvias intensas a España. El mal tiempo volverá a ser una realidad de forma indirecta con la llegada de una gran borrasca que está dispuesta a devolvernos a una situación anterior al veranillo de Sant Martín. La situación es casi alarmante, si tenemos en cuenta que estamos ante un cambio de ciclo que debería traernos a un otoño que hasta la fecha parece que está desaparecido. Lo que está por llegar puede ser totalmente distinto a lo que hemos vivido.

España se enfrenta a una situación que puede llegar a ser complicada si tenemos en cuenta la llegada de una súbita bajada de las temperaturas. Un cambio radical de tiempo para el que quizás no estamos preparados. La AEMET ya tiene una clara previsión para lo que está por llegar.

Tal y como nos indican los expertos del canal de El tiempo: “La borrasca Frederico es ya la sexta de gran impacto de la temporada. Ha sido nombrada por el servicio meteorológico francés, Meteo France, ya que el país galo es el que se verá más afectado por esta borrasca. En el norte de Francia podrían darse lluvias abundantes al paso de la borrasca.”

Es pues la sexta que podría traernos lluvias abundantes en una fecha muy concreta. Disfrutaremos de las últimas horas para afrontar una nueva semana en la que quizás tengamos que sacar el paraguas y el abrigo de invierno antes de tiempo, ante una significativa bajada de las temperaturas.

Esta borrasca no golpeará de lleno España, pero si lo hará de forma indirecta, ante la espera de un nuevo frente que no tardará en llegar. La circulación de estos fenómenos atmosféricos no deja de avanzar y en los mapas del tiempo aparece, por fin, la llegada de un aire frío más propio de un mes de noviembre que las cifras que estamos viviendo.

De momento lo que tendremos será: “un frente asociado a la nueva borrasca, recorre el norte peninsular también con algunas precipitaciones. A primeras horas del jueves el frente dejó acumulados en Galicia de unos 20 mm pero el frente ya se va debilitando. Al final del día, las lluvias podrían alcanzar los Pirineos.” Por lo que, quizás antes de lo previsto llega el esperado cambio.