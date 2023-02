La vida más privada de José y David de Estopa: así son en la intimidad

José y David son los integrantes del grupo Estopa que han conseguido triunfar en la música y en lo personal según su vida más privada. Estos dos hermanos han tenido mucha suerte, pero también la han buscado, en el libro que cuenta su vida, una biografía en la que los descubrimos en primera persona exponen su trayectoria personal y profesional. ‘El libro de Estopa’ es una joya para los seguidores de este grupo, pero también para los que quieren conocer un poco más a dos jóvenes que consiguieron cambiar su futuro.

José y David de Estopa así son en la intimidad

Estopa es uno de los grupos míticos de inicios de este siglo. Estos dos hermanos han contado su vida, a corazón abierto, descubriéndonos cómo han logrado lo imposible. Conocemos la carrera de este grupo, pero hasta la fecha no sabíamos nada de su parte más íntima. Se casaron con sus novias de la adolescencia con quien llevan más de media vida juntos.

David está casado con Mari Paz con quien mantiene una relación desde el año 92, cuando solo tenían 16 años. Tal como el mismo dice, este catalán de adopción se tuvo que desplazar y mantener una relación a distancia, en los tiempos en que los teléfonos servían para llamar o para mandar mensajes. Según cuenta en estas memorias: “Yo con Mari Paz llevo desde el 92, con 16 años. A partir del 93 iba a verla a Madrid, a mi segundo barrio. Al principio, el papá no me dejaba, pero cuando me comenzó a dar permiso, cada 15 días iba yo a Madrid en Enatcar y cada 15 días venía ella a Barcelona”.

Por su parte José mantiene una relación casi igual de larga que la de su hermano con Paloma: “Mi relación con Paloma comenzó de un modo parecido, como un ligue del pueblo que fue a más. Comenzó en 1998 o 1999. Vivía en Badajoz capital e iba los veranos a Zarza Capilla, que era el pueblo de sus padres». Paula, su madre, la recuerda de niña”. El padre de Paloma es además un famoso catedrático que se apellida igual que su marido. Al principio no lo tuvo nada fácil, pero con el tiempo se fueron conociendo y aceptando.

La estabilidad en al amor ha marcado una meteórica carrera que ha servido a estos hermanos para hacer historia con su grupo Estopa.