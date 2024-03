El príncipe Harry se ha visto involucrado en una demanda de 30 millones de dólares, presentada por el productor Rodney Lil Rod Jones en Nueva York, contra el rapero Sean Diddy Combs por abusar sexualmente de hombres y mujeres. El nombre del príncipe Harry aparece en el sumario de 72 páginas en una ocasión del caso en el que se mantiene que el rapero utilizó al marido de la actriz Meghan Markle para llamar la atención de sus víctimas en sus «fiestas de tráfico sexual».

Los abogados del productor Rodney Lil Rod Jones han presentado en la demanda que los invitados acudían a las fiestas de tráfico sexual de Diddy para conocer «a celebridades como atletas famosos, figuras políticas, artistas, músicos y personajes internacionales como el príncipe Harry de la realeza británica», según se ha destacado en el sumario de la demanda presentada en Nueva York.

El príncipe Guillermo y su hermano Harry, que no están acusados de ningún cargo de agresión sexual, se reunieron con Sean Diddy Combs y el rapero Kanye West, ex marido de Kim Kardashian, casado actualmente con la arquitecta y modelo Bianca Censori, en una fiesta posterior al concierto que los príncipes organizaron para dar agradecer a los participantes del Concierto por Diana en el estadio de Wembley en el año 2007. Sin embargo, el príncipe de Gales no aparece nombrado en los documentos judiciales.

Como se ha destacado con anterioridad, el príncipe Harry no está acusado de ningún cargo de agresión sexual. En cambio, no es la primera vez que la realeza británica se ve envuelta en graves acusaciones judiciales en Estados Unidos. El príncipe Andrés ha sido acusado por Virginia Giuffre, una esclava sexual de Jeffrey Epstein, de violarla cuando era una adolescente. En cambio, el caso ha terminado con un acuerdo económico entre ambas partes.

El Departamento de Seguridad Nacional ha registrado las mansiones de Diddy en Los Ángeles y Florida. El rapero multimillonario se enfrenta ya a las demandas de tres mujeres y ha perdido una serie de acuerdos comerciales a raíz de las acusaciones.

FOX 11 reporting from the Los Angeles home of Sean Diddy Combs as it was raided by Homeland Security; there were people home at the time: pic.twitter.com/9ZqGC0mJLs

— philip lewis (@Phil_Lewis_) March 25, 2024