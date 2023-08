Último aviso de la Policía: pide tener cuidado si tienes Instagram

La Policía está siempre alerta y desde hace ya unos años, uno de sus principales altavoces son las redes sociales. Además de la famosa cuenta de Twitter @policia, que tantos seguidores tiene y contenidos virales produce, la Policía de otros municipios, como Valladolid, también hacen su trabajo online a la hora de advertir a los ciudadanos de posibles problemas como los intentos de estafa que están circulando en los últimos tiempos por Internet.

Es bastante común, por desgracia cada vez más, que los internautas piquen en trucos, también cada vez más rebuscados, por parte de delincuentes que quieren dar el golpe a su costa. En Valladolid han percibido una subida en el número de suplantaciones a través de la red social Instagram, con objetivos delictivos, y no han dudado en utilizar el medio del futuro para ponerse en contacto con los usuarios de este canal de comunicación, en pos de ponerles en alerta de lo que está ocurriendo.

La Policía de Valladolid, en su cuenta oficial, compartió una fotografía que contaba con el siguiente mensaje, para abrir boca. «Cuidado si tienes Instagram y recibes un mensaje privado así», escribían por delante de unas capturas de la red social especializada en contenidos fotográficos, en las que se deja constancia del timo que están perpetrando algunos maleantes.

El mensaje que desata la polémica llega a través de los privados de Instagram, y dice lo siguiente, según lo capturado y compartido por la Policía de Valladolid.

«Necesito un favor tuyo, por favor», escriben primero, para entablar contacto con la víctima, a la que a continuación tratan de engañar. «Estoy tratando de registrar mi otro Instagram en mi teléfono e Instagram no me deja. Me mostraron 2 amigos a los que puedo contactar para que me ayuden a conseguir un enlace. Por favor, si recibes el enlace, envíamelo para que pueda iniciar sesión», desveló la Policía de Valladolid sobre un mensaje común y a en alguna ocasión está funcionando a los delincuentes.

La Policía, contra los estafadores

Después de la introducción y una explicación bastante pobre, llega la petición. «Por favor, ayúdame a asociar tu número de móvil a tu cuenta de Instagram para que puedas ayudarme a obtener el enlace, por favor», trata de colar el suplantador, que lo que quiere es hacerse con tu móvil para poder acceder después a tu cuenta de Instagram y, si se tercia, más documentos.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intervienen con una alerta que se zanja con el siguiente mensaje. «La Policía de Valladolid completa el mensaje dejando claro que se trata de una estafa. Están intentando hackearte la cuenta. Y si te lo manda un contacto tuyo, avísale. Ese mensaje no te lo ha mandado él», completan.