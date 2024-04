TVE tira de la manta y airea el salario de Terelu Campos como colaboradora

Terelu Campos afronta una nueva etapa en TVE, cadena donde dio sus primeros pasos profesionales. La cancelación de ‘Sálvame’ y el cambio de línea editorial en Telecinco son los dos motivos por los que Terelu se vio obligada a pasar a la acción. De un momento a otro se quedó sin proyectos en la pequeña pantalla, así que aceptó la oferta de la cadena pública y empezó a colaborar en diferentes programas. También ha participado en el concurso ‘Bake off’ y poco a poco ha ido encontrando su hueco, a pesar de que ha tenido que renunciar a su papel de presentadora. En Mediaset ha conducido varios espacios, pero ahora debe conformarse con ser colaboradora.

Para evitar especulaciones y rumores que no se ajustan a la verdad, TVE ha hecho público el dinero que cuesta emitir el programa donde trabaja Terelu. El espacio se llama ‘D Corazón’ y está presentado por Jordi González y Anne Igartiburu. Hace unos días el consejo de RTVE aprobó 48 entregas de este formato y explicó que cada una de ellas cuesta 60.898,72 euros. Este presupuesto se divide en varias partes: 48.468,73 euros van destinados a recursos propios y 12.429,99 euros son para recursos externos.

Tal y como ha salido publicado, La 1 tiene intención de invertir 2.923.138,56 euros para la primera temporada del programa. Jordi González y Anne Igartiburu han formado un equipo perfecto y se han rodeado de los mejores colaboradores del momento, por eso han invitado a su corrillo a Terelu Campos. Pero, ¿cuánto recibe ella? Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que la situación de la comentarista ha mejorado mucho en los últimos tiempos.

El dinero que recibe Terelu Campos

Terelu Campos, siguiendo los datos publicados en el portal ‘TVeo’, recibe un total de 600 euros cada vez que acude al programa capitaneado por Jordi González. El comunicador ha creado una buena sintonía con la hija de María Teresa Campos, quien se siente muy cómoda en TVE. Recordemos que durante un tiempo estuvo apartado de Telecinco e incluso llegó a cancelar sus colaboraciones con ‘Sálvame’. Los directores del programa no dejaban de hablar de su familia y ella avisó de que estaba sufriendo más de la cuenta.

Terelu dejó de trabajar con Jorge Javier Vázquez para proteger a Carmen Borrego. En aquella época la situación era realmente tensa y se mudó a ‘Viva la Vida’, programa que presentaba Emma García las tardes de Telecinco. Sin embargo, las Campos volvieron a cambiar de bando y regresaron al espacio producido por La Fábrica de la Tele. Aunque Terelu puso una condición: no ser tertuliana. Quería hacer presentadora y empezó a sustituir a Jorge Javier.

El catalán desapareció del espacio durante las últimas semanas, justo después de que Telecinco confirmase el cambio de línea editorial. Jorge Javier Vázquez no estaba preparado para despedirse de ‘Sálvame’ y fue Terelu Campos la que tomó las riendas para decir adiós a los espectadores. Estuvo acompañada de Adela González y de María Patiño.

Terelu Campos no regresará a Mediaset

Carmen Borrego ha concursado en ‘Supervivientes 2024’. Tenía intención de llegar a la final y convertirse en la ganadora del reality, pero sus planes han cambiado de un momento a otro y no ha tenido más remedio que ponerse en contacto con sus directores. Les ha hecho saber que tenía que hablar con el equipo médico porque su salud mental le estaba generando grandes problemas. Fue en ese instante cuando Terelu Campos conectó con Honduras a través de una llamada telefónica. No acudió a las instalaciones de Telecinco y este detalle hizo saltar todas las alarmas.

Son muchos los que aseguran que Terelu está vetada en Mediaset, igual que el resto de famosos que trabajaron con ella en ‘Sálvame’. De hecho no se ha vuelto a saber nada de algunos rostros como Belén Esteban o Kiko Matamoros. La diferencia es que la hija de María Teresa Campos disfruta de un poder mediático incomparable y le permitieron llamar a su hermana para intentar que permaneciese en Honduras. No ha cumplido su objetivo y ahora Carmen está en España, donde debe afrontar una noticia realmente dura: la separación de su hijo José María Almoguera.

Terelu Campos nunca ha hablado mal de Telecinco, a pesar de que ha arremetido duramente contra ‘Fiesta’, donde colabora su ex novio Pipi Estrada. No ha tenido en cuenta que Alejandra Rubio también ejerce de tertuliana en este espacio y se ha referido al mismo como «ese programa». La comunicadora no está dispuesta a tolerar ciertas circunstancias y considera que la única forma de avanzar es cerrar etapas, por eso no tiene pensado regresar a Mediaset, independientemente de que le den permiso o no para hacerlo.