Los coches camuflados de la DGT pueden darte más de un susto, para poder reconocerlos deberás conocer este truco. La DGT se encarga de vigilar las carreteras del país. Debe evitar que se cometan accidentes y para hacerlo vigila con lupa cada paso que se da. Especialmente con sus coches camuflados es capaz de infiltrarse perfectamente en la circulación. Un conductor respondiendo un mensaje o sobrepasando la velocidad marcada puede perder casi la mitad de sus puntos. Para que no te pase, toma nota de cómo reconocerlos.

Así podrás reconocer los coches camuflados de la DGT con este truco

Se calcula que un total de 6.000 vehículos camuflados recorren las principales carreteras. La Guardia Civil tiene 70.000 vehículos, pero de estos un pequeño porcentaje sirve para infiltrarse mejor en la circulación y no despertar sospechas. No es lo mismo ver un coche de policía que circular al lado de un coche cualquiera que podría estar haciendo el mismo trabajo sin enterarnos.

Los detalles de estos coches camuflados son los que hacen que sean descubiertos. En las redes sociales hay una serie de foros en los que se publican algunas imágenes de cómo son los vehículos que se usa la DGT o la Guardia Civil para pasar desapercibidos. Son coches, motos o furgonetas que pueden multar todas y cada una de las infracciones que detecten.

Hace unos años se identificaban al ser del mismo modelo y color. Algo que hizo rectificar a la policía y cambió algunos modelos por otros, de esta forma eran más difíciles de identificar. Solo la ropa de sus ocupantes, algunos con un chaleco característico nos hacían descubrir que se trataba de un infiltrado.

Actualmente hay un truco que está recorriendo las redes sociales y que no falla. El hecho de que estemos ante un coche sin publicidad en la matricula debe hacernos sospechar. La administración tiene sus propios vehículos con una matrícula que se diferencia del resto de coches. Las matrículas de los coches patrulla son fácilmente identificables.

Las de los coches camuflados tienen de especial que no tienen publicidad. Debajo de los números no hay ninguna publicidad que nos hace descubrir si estamos o no ante un coche convencional. Con este detalle se puede saber si el coche parado o que está a nuestro lado es un coche camuflado o no y estar un poco más atento.