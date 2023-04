La tremenda pelea de Isa Pantoja en la Feria de Abril: «Casi llegan a las manos»

La Feria de Abril ya está aquí y como todos los años se ha llenado de multitud de rostros conocidos. No hay famoso que se precie que no se haya dejado ver por Sevilla en estas fechas. ¿El Problema? Que hay cientos de miradas puestas en los rostros más polémicos, como es el caso de Isa Pantoja. Recordemos que la joven ha cambiado de vida. Hace unos años iba saltando de escándalo en escándalo y ahora es la más responsable de su familia. Sin embargo, hay un testigo que asegura que podría haber vuelto a las andadas.

Antes de adentrarnos en esta noticia debemos analizar el contexto. La situación que tiene Isa es muy delicada: no se habla con su hermano y su novio, que es su gran apoyo, está concursando en ‘Supervivientes 2023’. Es posible que Kiko Rivera también se pase por la Feria de Abril, así que el reencuentro está encima de la mesa. La tensión se masca en el ambiente e Isa está muy nerviosa. Quizá por eso haya protagonizado un episodio que ya está en boca de todos.

Así ha sido la pelea de Isa

La hija de Isabel Pantoja se ha ganado el cariño del público desde que trabaja en Telecinco. En primer lugar porque siempre que sale de plató atiende a la prensa en un tono educado. Nunca desvela grandes secretos, pero contesta a todas las preguntas y es bastante generosa con los reporteros. También tiene mucho que ver que ha cogido mucha soltura gracias a ‘El Programa de AR’. Es una chica bastante tímida, pero cada vez tiene más confianza y eso le ayuda a defenderse mejor.

Isa tiene mucho peso en Telecinco, pero eso no le deja fuera de ciertos problemas. ‘Socialité’ ha sacado a la luz una información que no le deja en buen lugar. Ha tenido una pelea muy acalorada en Sevilla, en plena Feria de Abril. “Fue muy heavy, llegó como si fuese una diva”, asegura un testigo. Esta misma fuente promete que la hija de la cantante “estuvo a punto de llegar a las manos” con su rival. La situación fue muy tensa y han trascendido datos muy sorprendentes.

“Sí existe un enfrentamiento”

La fuente de ‘Socialité’ ha asegurado que Isa “casi llega a las manos”, pero reconoce que al final no pasó. Supuestamente intentó colarse en una caseta y la gente no le dejó. Sus apellidos no le sirvieron. Tampoco ayudó que le estuvieran haciendo fotos. Ella no se sintió bien, pidió que le dejasen tranquila y no funcionó.

“Nunca llegan a las manos, pero sí existe un enfrentamiento con mujeres que increpaban a Isa. No paran de grabar y hacer fotos mientras se lo pasa bien con sus amigas. Isa intenta poner fin a este hecho y tienen un enfrentamiento. La organización media y se la llevan de la caseta no para expulsarla, sino para que vaya a un lugar más tranquilo”.

Isa Pantoja, acusada de ser “muy grosera”

La Feria de Abril ha estado cargada de tensión para Isa Pantoja. Por un lado le han acusado de intentar colarse en una caseta, por otro tuvo una pelea porque le estaban haciendo fotos sin permiso y por otro han asegurado que mostró su peor cara. Supuestamente hay imágenes de todo. “Hay muchos vídeos porque la gente quiere que sea vea todo”. Un testigo asegura que Isa “fue muy grosera” y que no tuvo paciencia con los que estaban a su alrededor.