Todos los famosos que se han quejado de su paso por ‘El Hormiguero’

Todos los concursos tienen sus fans y sus haters en televisión y entre ellos también se encuentran los famosos. ‘El Hormiguero’ lleva años arrasando en pantalla y son muchos los rostros conocidos que han pasado por sus platós, algunos incluso se animan a repetir para presentar nuevos proyectos profesionales o personales a la audiencia. Aún con ello, ha tenido que hacer frente a las críticas de los espectadores y de algunos famosos como Charlize Theron o Jesse Eisenberg que no acabaron de encajar con este conocido formato en televisión.

Estos son los famosos que no acabaron de encajar con ‘El Hormiguero’

A este programa no le faltan fans internacionales, entre ellos Justin Bieber o Will Smith, pero también ha recibido visitas agridulces. La actriz Charlize Theron es una de las detractoras que declaró en una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel que se había sentido «desubicada» y que no acabó de entender el formato del programa de Pablo Motos.

Ella misma contaba que no esperaba el tipo de contenido que se encontró al llegar a plató. Le pidieron hacer ‘juegos de química para sexto curso’ dirigidos a los más pequeños y es que este programa destaca por sus retos y entretenimiento para el público de todas las edades. No acabó de entender el concepto o naturaleza del programa y así lo contaba. «Al principio pensaba que se trataba de una broma cuando vi que ponían sobre la mesa los juegos de química».

Otro de los actores que acabó el programa con mal sabor de boca fue Jesse Eisenberg, que incluso llegó a comentar que el programa «está diseñado para humillar a los invitados americanos». El programa quiso dar su respuesta y emitió un comunicado en el que aseguraban que «los invitados pudieron comprobar y corregir con antelación el guion del programa antes de entrar a plató.»

Estas no son las únicas polémicas que han sonado en ‘El Hormiguero’ y que han acabado haciendo eco en las redes sociales. Hay que tener en cuenta que este programa llega a millones de personas y los invitados que pasan con el mismo suelen contar con gran fama, por lo que es normal que la temática o dinámica del guion no acabe de encajar con todos ellos.

Aún con esto el formato sigue teniendo bastantes más fans que haters, tanto a nivel nacional como internacional y es que famosos de todos los rincones se animan a pasar y hacer una entrevista. Normalmente, aprovechan algún rodaje o promoción por España para pasarse por este conocido programa que lleva en emisión desde 2006.

También, hay que tener en cuenta que el programa se ha ido renovando todos estos años, para adaptarse a las nuevas tendencias y gustos de los espectadores. Además, también cuentan con colaboradores que van variando con el tiempo, estos aparecen en el programa para debatir y comentar con el presentador, Pablo Motos. Este no solo es el presentador del formato, también es dueño de parte de la productora encargada de ‘El Hormiguero’.