Todo sobre Irene Arcos, la joven a la que relacionan con Dani Martínez

Dani Martínez mantenía una relación sentimental estable con la periodista Melissa Jiménez y a principios de año salió publicado que habían puesto punto y final a esta historia de amor. El presentador siempre ha mantenido las distancias porque no se siente cómodo hablando de su vida privada, pero circularon todo tipo de rumores sobre la ruptura. Recientemente ha vuelto a llamar la atención por un asunto relacionado con su trayectoria sentimental. Una conocida revista le ha relacionado con la actriz Irene Arcos, ¿pero quién es ella y por qué es tan conocida?

Irene se dedica al mundo de la interpretación, tiene 42 años y ha participado en proyectos de gran envergadura. Debutó en la famosa serie ‘Los hombres de Paco’ y desde entonces su trayectoria no ha dejado de crecer. También ha colaborado con ‘Élite’ y con ‘El Embarcadero’. Es decir, tiene a sus espaldas un recorrido profesional muy interesante, por eso no quiere que le vinculen a Dani Martínez y que el público únicamente le conozca por esto.

Irene Arcos tiene dos grandes pasiones

Irene Arcos acumula 80.000 seguidores en su cuenta de Instagram y comparte algunos detalles de su vida fuera de cámaras. Por eso sabemos que tiene dos grandes pasiones: vive enamorada de su perro y siempre que puedes escapa a Galicia. Tuvo que dejar atrás sus orígenes para apostar por su sueño. Desde pequeña soñó con dedicarse al mundo del espectáculo y gracias a su talento lo ha conseguido. Su primer puesto de trabajo dentro de la industria de la interpretación fue ser auxiliar de cámara en ‘Hospital Central’.

La experiencia de Irene en ‘Hospital Central’ le hizo darse cuenta de que quería dar un paso más. Pidió consejo, se formó al lado de los mejores profesionales y decidió ponerse delante de los focos. No tardó en convertirse en una gran actriz. Enseguida demostró que estaba preparada para entretener a los espectadores y comenzó a recibir propuestas interesantes.

El concepto que Irene tiene sobre el amor

Irene Arcos dio una entrevista en ‘XLSemanal’ para patrocinar su colaboración con ‘El Embarcadero’ y aprovechó para desvelar el concepto que tenía sobre el amor. Un sentimiento que ahora estaría experimentando con Dani Martínez. «Hay muchos tipos de amor. Pero en pareja tenemos muy instaurada la monogamia. Es difícil, pero sí se puede mientras seas honesto», comentó al respecto.

El presentador es muy activo en sus redes sociales, pero no ha utilizado esta plataforma para explicar qué piensa sobre los últimos acontecimientos. Prefiere no manifestarse y está intentando que su vida privada no se convierta en noticia.

La última novia de Dani Martínez

Lorena Vázquez contó en el podcast ‘Mamarazzis’ que Dani Martínez estaba muy enamorado de Melissa, por eso la separación dio tanto de qué hablar. «Tenían una relación tan buena que Martínez incluso conocía a los hijos de Melissa. No era un aquí te pillo, aquí te mato. Era una relación seria de pareja», aseguró la periodista después de salir a la luz la ruptura. Durante todo este tiempo, el comunicador se ha mantenido en silencio y con Irene Arcos seguirá la misma estrategia.