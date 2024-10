Todo sobre Eva Ugarte: su edad, su pareja, dónde ha trabajado…

Eva Ugarte se ha consolidado como una de las actrices más versátiles y queridas del panorama audiovisual. Con 40 años, la actriz está en uno de los momentos más brillantes de su carrera, mientras promociona su última película, ‘El juego de las llaves’. En esta cinta, comparte cartel con María Castro y Justina Bustos, mostrando su talento una vez más en la gran pantalla. Pero ¿quién es realmente Eva Ugarte y cómo ha llegado a convertirse en una de las actrices más reconocidas de su generación?

El camino de Ugarte hacia la actuación comenzó muy temprano. Cuando apenas tenía 14 años, descubrió que su verdadera pasión era el teatro. Este despertar artístico ocurrió en el colegio, donde las clases de dramatización le brindaron la oportunidad de explorar su talento. Las obras que realizaba en el recreo y las representaciones escolares marcaron el inicio de un amor por el escenario que nunca se ha desvanecido. «Me levanté un día y supe que quería ser actriz y desde entonces no ha habido otro plan», recordaba la actriz en una entrevista en 2020.

Durante su adolescencia, Ugarte se destacó en las representaciones teatrales del colegio, como en la zarzuela ‘Agua, azucarillos y aguardiente’, donde interpretó un papel que le hizo «famosa» entre sus compañeros de clase.

¿Cómo nació el talento de Eva Ugarte?

El talento de Eva Ugarte no surgió de la nada. Detrás de su éxito hay años de esfuerzo y formación. La actriz ha estudiado en prestigiosas instituciones como el laboratorio de teatro William Layton y la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Estos años de preparación fueron clave para perfeccionar su técnica y ampliar su repertorio artístico.

Si bien empezó en el teatro, Ugarte no tardó en dar el salto a la pantalla. En televisión, ha sido parte de producciones populares como ‘Velvet’ y ‘Bajo sospecha’, pero su verdadero salto a la fama llegó con ‘Mira lo que has hecho’, una comedia creada por Berto Romero que se estrenó en 2018. Este proyecto, que fue un éxito tanto entre la crítica como entre el público, le permitió consolidarse como una actriz de gran versatilidad y talento.

‘Mira lo que has hecho’ no solo marcó un antes y un después en la carrera de Eva Ugarte, sino que también supuso un desafío personal y profesional. En la serie, Ugarte interpreta a Sandra, la pareja de Berto Romero, en una comedia que explora con humor las dificultades de la paternidad. Este papel le permitió conectar con el público de una manera cercana y honesta, y a lo largo de las temporadas, la actriz aportó sus propias ideas para dar vida al personaje. «Me dejaron volar con el personaje y eso me dio mucha libertad creativa», confesó en una entrevista. La química entre ella y Romero fue clave para el éxito de la serie, que se mantuvo durante varias temporadas como una de las comedias más vistas de España.

Un aspecto que destaca en su participación en ‘Mira lo que has hecho’ es el acuerdo salarial que alcanzó con Berto Romero. En una entrevista, Ugarte reveló que el comediante insistió en que ambos recibieran el mismo sueldo por su trabajo en la serie. «Berto decidió que lo más justo era dividir el sueldo en partes iguales, ya que ambos hacíamos el mismo trabajo», contó la actriz, elogiando este gesto como un ejemplo de igualdad y reconocimiento de su labor como actriz.

Eva Ugarte: «Quiero tener hijos»

A lo largo de su carrera, Eva Ugarte no ha ocultado sus deseos de formar una familia. En 2019, durante la promoción de la primera temporada de ‘Mira lo que has hecho’, confesó que siempre había querido ser madre. «Desde que tengo conciencia de que soy mujer, quiero tener hijos», comentó. Aunque aún no ha dado este paso en su vida personal, Ugarte sigue conectada emocionalmente con la idea de la maternidad y lo ha manifestado en varias ocasiones.

Fuera del set, Eva Ugarte lleva un estilo de vida marcado por la salud y el bienestar. En varias entrevistas, ha compartido sus secretos para mantenerse en forma y cuidar su bienestar físico y mental. Su rutina diaria incluye un desayuno saludable que suele consistir en zumo de limón, tostadas con aguacate y tomate, acompañadas de té chai o cacao con leche de arroz. Además, cuenta con un entrenador personal que le ayuda a mantenerse activa, practicando regularmente artes marciales y baile, disciplinas que considera esenciales para su bienestar.

Cuando se le pregunta sobre sus rutinas de belleza, Ugarte responde de manera sencilla pero efectiva: «Beber mucha agua, descansar bien, comer sano y reírse todos los días». Este enfoque holístico hacia su salud refleja su filosofía de vida, donde el equilibrio entre mente y cuerpo es fundamental.

En este momento, Eva Ugarte se encuentra promocionando su último proyecto ‘¿A qué estás esperando?’, un proyecto que le ha permitido seguir creciendo como actriz y explorar nuevos registros.