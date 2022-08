Todo sobre Arianna, la hijastra de Carlos Sobera que ha desaparecido de la televisión

Arianna Aragón, hijastra de Carlos Sobera, se había hecho con un hueco en la pequeña pantalla, no obstante, hace meses que dejó de salir por televisión. Su paso por los platós fue corto, estuvo en la pequeña pantalla por 30 días, justo el tiempo que duró la emisión del concurso El precio justo. Este programa volvía a los platós después de arrasar durante los 80, pero no pareció encajar con la audiencia y no duró más de un mes en la pantalla.

El debut de la hijastra de Carlos Sobera en televisión

Este programa estaba presentado por Carlos Sobera, el marido de la madre de Arianna Aragón, y ella, ejercía de azafata en su debut en la pantalla. Así como años atrás, mostraba a los participantes los premios que podrían ganar. Fue un contacto con la televisión más que breve, pero pudo convertirse en un gran empujón para la joven. En ese mes, los seguidores de la cuenta de Instagram de la joven, no pararon de subir y se hizo más conocida para la audiencia.

Tuvo un papel protagonista en el programa, incluso se animaba con alguna anécdota sobre su familia, momentos donde Sobera y Arianna se mostraban cómplices de su estrecha relación familiar. Esto pareció encajar con los seguidores del programa que, ahora, siguen sus pasos por Instagram.

Los escenarios, el nuevo camino de Arianna

Ahora, parece que se anima con los escenarios y esta semana hacía su debut en el mundo de la interpretación. Hemos podido ver a Arianna subida al escenario del Teatro Romano de Mérida durante el desarrollo de su conocido festival internacional. Esta joven, ya está graduada de la carrera de derecho y parece que ahora se anima con la interpretación, por ello, forma parte del elenco de Miles Glorious.

La obra teatral de Miles Glorious también está protagonizada por Carlos Sobera, por ello, es una gran oportunidad para que este duo muestre su complicidad familiar al público. Además, comparte líneas como otros artistas como Elisa Matilla o Elena Ballesteros, grandes artistas con renombre en el sector.

Su debut fue un éxito a gran escala, el equipo de actores recibió una larga ovación por parte del público y ella, no dudó en mostrar lo emocionada que estaba en sus redes. En su Instagram compartía una publicación donde sus seguidores podían leer «Primera vez sobre un escenario, primera vez actuando y voy y debuto en el festival de Mérida».

Parecía que ni ella misma se podía creer esta gran experiencia, por lo que añadía que «Es la experiencia más maravillosa, bonita y fuerte que he vivido y voy a vivir jamás, de esta manera, y rodeada de esta gente tan especial a la que admiro».

Parece que la vena artística corre por la familia y ella, se ha mostrado muy emocionada de poder vivir esta experiencia no solo con grandes artistas del panorama español, sino también con su familia. Carlos Sobera la ha acompañado encima del escenario y Rody, su padre biológico, no ha dudado en estar allí para apoyar a su hija en este agigantado paso en el mundo de la interpretación. Parece que cuenta con el apoyo de toda su familia y se muestran más que felices por la oportunidad que ha conseguido. Faltará ver qué sorpresas están por venir después de su debut en el mundo de la interpretación.