Todo el mundo se ha quedado mudo con Chenoa: no se sabe la letra de su mítica canción

A sus 48 años, Chenoa por fin ha conseguido cerrar el círculo. Saltó a la fama gracias a su participación en la primera edición de ‘Operación Triunfo’ y ahora ha logrado ser la presentadora de la nueva temporada. Después de estar un tiempo en la sombra, el famoso concurso ha regresado a la pequeña pantalla gracias a Amazon Prime, una plataforma digital que ha dado un giro de 180 grados al reality. La ex de David Bisbal es la líder de esta nueva etapa y asegura que está encantada porque la productora ha introducido cambios muy novedosos.

Chenoa ha demostrado que sabe adaptarse a los nuevos tiempos. Las galas de ‘Operación Triunfo’ antiguamente duraban cuatro horas y la presentadora considera que dificultaban mucho la conciliación, por eso ahora son mucho más cortas. La audiencia está encantada con este nuevo proyecto y los nuevos concursantes se sienten muy orgullosos de estar cerca de la comunicadora. Por eso le han animado para que cante una de sus míticas canciones y lo que ha pasado después ha sorprendido a todos.

Chenoa no se sabe la letra de su mítica canción

Chenoa es una gran artista y no ha dudado en satisfacer los deseos de sus nuevos compañeros. Les ha regalado una actuación muy especial. Ha interpretado ‘Mi música es tu voz’ en directo y después ha confesado que no se sabe la letra. Haciendo honor a la honestidad que siempre ha caracterizado su trayectoria, ha explicado el motivo y sus concursantes lo han entendido perfectamente. «¿Sabes que pasa? Que no me sé mi trozo y quiero aclarar esto», empieza diciendo.

«Yo estaba muy enfadada porque en esta canción solo me dieron una frase y no me la sé», ha comentado con total naturalidad. Los participantes de la nueva era de ‘Operación Triunfo’ han aplaudido su sinceridad y se han reído al escuchar su argumento. La presentadora está disfrutando al máximo de esta etapa, a pesar de que en el terreno personal debe resolver muchos conflictos porque acaba de separarse de Miguel Sánchez, el urólogo con el que se casó hace un año y medio.

Chenoa sorprende a sus fans

Chenoa podría haber ganado mucho dinero hablando de su ruptura en la portada de su revista de cabecera. Sin embargo, ha optado por mantenerse en silencio porque considera que el público debe hablar de su trayectoria en ‘Operación Triunfo’ y dejar de lado su vida personal. No obstante, siempre va con la verdad por delante y no ha invertido tiempo ni esfuerzo en desmentir la separación de Miguel Sánchez. Sus fans están sorprendidos porque todo el mundo pensaba que el matrimonio estaba en perfectas condiciones, pero a veces la realidad dista mucho de las apariencias.

La presentadora ha tomado una decisión

La decisión que ha tomado Chenoa es clara: va a guardar silencio cuando le pregunten por Miguel Sánchez, aunque ha dejado claro a través de sus amigos que la relación no se ha acabado por ningún motivo extraño. Algunos periodistas se atreven a hablar de terceras personas, pero el entorno de la cantante insiste en que todo está bajo control. Según cuentan, han terminado de una forma amistosa y entre ellos no existe ningún tipo de tensión.