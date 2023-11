Chenoa estalla ante las preguntas sobre su ruptura con Miguel y sus planes de convertirse en mamá

Chenoa está en uno de sus mejores momentos profesionales tras el estreno, este lunes, de la nueva edición de Operación Triunfo, pues junto a Xuso Jones, es la presentadora del formato que ha dado el salto a Amazon Prime Vídeo, el servicio de streaming OTT de películas y series creado y gestionado por Amazon que se ofrece como un servicio independiente, o como parte de la suscripción a Amazon Prime. Sin embargo, la cantante no puede decir lo mismo de todo lo que concierne a su vida personal.

Hace escasos días, saltó a la primera línea de la crónica social de nuestro país su ruptura con Miguel Sánchez Encimas, con quien contrajo matrimonio en junio de 2022. Según ha trascendido, los motivos que han llevado a la pareja a tomar caminos por separado, serían principalmente las «dificultades en la convivencia», la no compatibilidad en sus respectivas profesiones, y sus planes frustrados de paternidad. «Intentaron tener hijos, incluso congelo óvulos, pero fallaron las opciones que tenían en mente y quizá esta ha sido una de las razones que ha llevado al desgaste o la falta de ilusión», aseguró Lorena Vázquez en Espejo Público.

La cantante Chenoa a las puertas de su domicilio en Madrid / Gtres

Sobre esto último, precisamente, Chenoa se ha pronunciado hace escasas horas a su llegada a Madrid desde Barcelona. La intérprete de Absurda Cenicienta o Soy lo que me das, ha sido sorprendida por las cámaras de Gtres a su llegada a la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes, en Madrid, y, si bien ha respondido muy sonriente a las preguntas sobre su debut como presentadora en el programa antes citado, no lo ha hecho de la misma forma con las que afectan su vida sentimental y sus deseos de ser mamá. «No te voy a contestar aquí, en medio de la calle, y mucho menos sobre esas cosas. Paso, es que no te voy a contestar, ni te lo voy a negar, me da igual. Decid lo que queráis, he pedido respeto y tranquilidad pero os da igual, paso», han sido sus palabras.

Las dificultades de Chenoa para ser madre

Sea como fuere, lo cierto es que en los últimos años, la maternidad de Chenoa ha sido tema recurrente en los medios de comunicación. Más aún, tras ver la luz el libro de Carlota Corredera, Hablemos de nosotras, en el que Laura -su verdadero nombre- confiesa sus dificultades para quedarse embarazada. En el libro, la artista dice que «quiere y no puede». Asimismo, revela haber sufrido un principio de cáncer de útero cuando tenía 25 años. «Estoy operada por laparoscopia», relata.

Asimismo, durante la celebración del 15º aniversario de la campaña Ausonia y la Asociación Española contra el cáncer bajo el lema 15 años más cerca; a donde acudió junto a otros rostros tan conocidos como Marta Sánchez, Terelu Campos, Chenoa expresó que ella era «madre de muchas cosas sin ser hijos», en referencia a su etapa como educadora infantil. «Yo me di cuenta de que hay que tener tiempo para tener un hijo».