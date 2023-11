Este lunes 20 de noviembre arranca a las 22.00 horas una nueva edición de Operación Triunfo y lo hace con varias novedades en su estreno. En esta ocasión, el talent musical da el salto a la plataforma de streaming Prime Video y será presentado por Chenoa. La cantante se dio a conocer en este mismo programa hace ya más de 20 años y asegura que está de lo más ilusionada por formar parte de la 12ª temporada.

Chenoa durante la presentación de ‘Operación Triunfo 2023’ / Gtres

«Estoy muy agradecida por empezar este proyecto porque ha pasado toda una vida. Tengo muchos nervios, pero lo voy a hacer con mucho cariño», indicó la cantante hace solo unos días en la presentación de OT 2023. «Me cuesta hasta hablar, se me hace un nudo en la garganta. Operación Triunfo es lo que provoca. Presentarlo para mí es muy emocionante», destacaba visiblemente feliz. Pero no estará sola, junto a ella, la influencer Masi Rodríguez estará a cargo de las posgalas mientras que el cantante Xuso Jones conducirá el magazine OT al Día, que se emitirá de martes a sábado a las 22.00 horas.

Además de estrenar plató y academia, el concurso estará adaptado al nuevo entorno digital donde se va a emitir. Con 18 concursantes esperando ya para darlo todo en las 14 galas previstas para esta edición, que tendrán una duración cada una de 90 minutos, el premio para el ganador será de 100.000 euros. En cuanto a la dirección, Noemí Galera repite a los mandos del talent show así como Manu Guix en su papel de director musical, Mamen Márquez como coaching vocal y Vicky Gómez en coreografía. Además, la modelo Verónica Blume se incorporará como profesora de yoga.

A cargo del jurado estarán Pablo Rouss, Buika y Cris Regatero, y los espectadores podrán seguir todo lo que ocurra dentro de la academia, que este año es más espaciosa y sostenible, a través del canal de Youtube oficial de Operación Triunfo y de su plataforma en Twitch, accesibles de manera gratuita las 24 horas del día. En cuanto a la programación semanal, los lunes serán los días más importantes para los concursantes puesto que será cuando se emitan las galas a las 22.00 horas de la mano de Chenoa. Antes del esperado momento, los participantes tendrán clase de técnica vocal a las 11.30, que se repetirá los miércoles y los jueves a las 12.00 horas, mientras que a las 16.00 h empezará el último ensayo.

Noemí Galera y Chenoa / Gtres

Por su parte, el magazine OT al día arrancará el 21 de noviembre a las 22.00 horas y las posgalas comenzarán el día 27 a las 23.30 horas. Como novedad, cada expulsado podrá conversar con los seguidores del concurso en directo a través de Twitch los martes a las 23.00 horas. Ese mismo día se repartirán los temas a las 16.00 horas y los pases de micros, donde los cantantes deberán interpretar las canciones ante sus compañeros y profesores, serán los jueves a las 19.00 y los sábados a las 16.00 horas.

Además, Jill Earnshaw impartirá clases de inglés, Abril Zamora hará lo propio con interpretación y Gerard Ibáñez dirigirá el canto coral. De esta manera, ya está todo preparado para que el concurso, que no se emitía desde 2020, vuelva a la televisión con una nueva y esperada temporada.

Annita será la madrina de la primera gala de ‘OT’

Tal y como ha confirmado Prime Video, la cantante Annita se unirá este lunes 20 de noviembre al jurado de la primera gala de ‘Operación Triunfo’ e inaugurará las actuaciones musicales de la edición con su último single, Mil veces. De esta manera, se confirma que el cuarto miembro del jurado rotará cada semana en el talent show.

Anitta es una artista reconocida internacionalmente. El verano pasado, ganó un MTV Music Video Award en la categoría de ‘Mejor Latino’ por Envolver y obteniendo su segundo Récord Mundial Guinness como la «primera solista brasileña» en hacerse con este galardón. Este año, la artista volvió a adjudicarse dicha categoría en los MTV Europe Music Awards y MTV Video Music Awards, donde también presentó un potente medley incluyendo las canciones Used To Be, Funk Rave y Grip.