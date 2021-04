Marisa Jara no ha perdido en ningún momento la ilusión de convertirse en madre. Un sueño que se aleja un poco más tras las últimas noticias. A última hora de este lunes, la modelo ha compartido un largo post en su cuenta de Instagram en el que desvelaba a sus seguidores que le han descubierto un nuevo tumor en el útero en una revisión enmarcada en el tratamiento de fertilidad que se está realizando. «Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi ginecóloga Marisa para hacer la primera eco y ver cómo estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé, pero me acaba de detectar un mioma de 15 cm que está ocupando prácticamente todo el útero. Así que tenemos que parar con las hormonas porque me tienen que operar y quitármelo… ¡Me está costando tanto…! ¡Dios mío!», comienza escribiendo la sevillana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARISA JARA (@marisajarab)

Lejos de venirse abajo, Marisa ha lanzado un mensaje de optimismo pese a las complicadas circunstancias, «¡pero no pasa nada! Porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño y esto no es nada comparado con lo que he pasado…». Ahora, llegan unos momentos complicados para ella pues tiene que volver a pasar por quirófano, un procedimiento que por desgracia conoce muy bien, «una operación más… con esta van 19, yo creo que ya está bien…», ha explicado en el mensaje.

En el mismo, la modelo ha querido tranquilizar a todo el mundo y dejar claro que su ánimo es bueno, «lo importante es que tiene solución y que yo a pesar de todo estoy feliz ¡porque sé que lo voy a conseguir! Desde aquí animo a todas las mujeres que estén pasando por lo mismo que yo🌹», termina diciendo la top, no sin antes agradecer a sus médicos, sus amigos y a su pareja, Miguel Almansa, al que le recuerda que es «lo mejor que me ha pasado», el gran apoyo y cariño que le dan.

Tres años de lucha

Fue en el año 2018 cuando Marisa Jara desvelaba, también a través de su perfil de Instagram, que durante unas pruebas ginecólogas «para ser mami» le habían encontrado «un tumor de 6×8 en el estómago» que se llevó durante la operación parte del colon por estar pegado a esta parte del intestino. Al poco, desvelaba durante una entrevista que en análisis de la masa había sido malo, pues se trataba células cancerosas: «el tumor que me han quitado es muy malo. Lo primero que me ha dicho el oncólogo es que he vuelto a nacer, y que si no me lo hubieran quitado tan pronto no lo habría contado…», contó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARISA JARA (@marisajarab)



Sobre como se sentía, la diseñadora de joyas admitió que «con el cáncer ha pasado un tsunami por mi vida. Ha sido y es el peor momento que he vivido. He pasado días con el ánimo muy bajo. Tengo ‘momentos’. Es un palo muy duro, una revolución que no sabes ni cómo controlar. Es horrible, he llorado mucho, pero no delante de mi familia, para no preocuparles. Mi madre me dice que no soy consciente de lo que tengo».

Una vez más, el sueño de convertirse en madre de Marisa Jara se ha pospuesto por un tema de salud, pero como ella misma dice, este es tan solo un nuevo bache en un camino que tendrá su recompensa: convertirse en mamá.