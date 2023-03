El terrible comentario que casi fulmina a Pablo Motos de la televisión

Pablo Motos lleva tanto tiempo trabajando en la televisión que a veces pierde el norte y comete errores que le cuestan grandes disgustos. Es lo que le ha pasado durante su entrevista con Alberto Chicote. El famoso cocinero ha acudido a ‘El Hormiguero’ a presentar sus nuevo proyecto. Se trata de un programa que está enfocado a dar visibilidad a problemas sociales. Se llama ‘Hablando en plata: El escándalo de las resistencias’. Alberto ha explicado su nuevo espacio con todo lujo de detalles, pero todo ha quedado eclipsado por un comentario de Pablo.

El líder de ‘El Hormiguero’ está siempre innovando. Su programa tiene muchas secciones que entretienen al público cada noche. Sin embargo, sus esfuerzos por llamar la atención de la audiencia han caído en saco roto por un comentario desafortunado que ha hecho sobre un artista surcoreano. Hablamos de J-Hope, un rapero cuya fama ha traspasado fronteras. Pablo Moros ha reducido toda su trayectoria y le ha puesto un mote que no le ha sentado nada buen a los espectadores: ‘el friki japonés’.

Exigen el despido de Pablo Motos

Pablo Motos ha protagonizado polémicas bastante sonadas a lo largo de su carrera. Trabaja cuatro días a la semana en ‘El Hormiguero’ y eso se traduce en muchas horas delante de las cámaras. Es decir, que tiene tiempo suficiente para cometer errores de todo tipo. En varias ocasiones le han acusado de ser machista. Dicen que cuando entrevista a una pareja compuesta por un hombre y una mujer se centra sobre todo en él. A ella solamente se refiere para hacer comentarios superficiales. Eso es lo que piensan sus detractores.

La nueva polémica ha llegado demasiado lejos. La red social Twitter se ha inundado de comentarios de fans de J-Hope que no dejan en buen lugar al presentador. Los más sosegados exigen que pida una disculpa pública, pero también hay personas que exigen su despido de Antena 3. De momento habrá que esperar, pero la cadena no ha tomado acciones al respecto. “Es la mayor persecución que vas a recibir en tu carrera”, le advierte un fan del rapero.

El presentador ha aprendido de sus errores

La situación anterior ocurrió en enero de 2023, es decir, hace unos meses. Pablo Motos ha aprendido del error y ahora intenta ser más prudente. Sin embargo, los seguidores de J-Hope no olvidan que se refirió a él en unos términos presuntamente racistas. Todavía hay espectadores que exigen que abandone ‘El Hormiguero’, pero todo hace pensar que esto no pasará. Es cierto que no ha vuelto a tensar la cuerda, pero resulta muy difícil de creer que Antena 3 vaya a tomar medidas tan drásticas contra él.

Motos sigue siendo una estrella

Pablo ha demostrado que es una estrella del entretenimiento. Es cierto que algunas emisiones de su programa son bastante polémicas, pero la audiencia le sigue acompañando. A pesar del escándalo que hubo con el rapero J-Hope, no le han vuelto a acusar de ser racista. Lo que sí le han llamado varias veces es machista. Le acusan de no ser objetivo con algunas invitadas, pero también hay que dejar claro que ellas nos se han quejado. Hay dos opciones: o que piensen que todo es un juego o que no hayan identificado machismo en las preguntas de Motos.